Остановка поставок российского газа стимулирует других отказаться от него, – глава польского МИД

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отметил, что у остановки поставок российского газа есть положительная сторона. Это позволит другим государствам отказаться от голубого топлива из страны-агрессора.

Он подчеркнул, что Россия ожидаемо использовала экспорт энергии как еще один вид оружия. Так что от российского топлива необходимо отказываться. Причем всем, ведь шантажировать страна-агрессор будет каждого.

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Прекращение поставок газа – неудачная попытка давления

Збигнев Рау отметил, что решение "Газпрома" прекратить поставки газа в Польшу – "неудачная попытка давления на страны, которые стремятся помочь Украине".

Это еще раз показывает то, чего мы ожидали в нашей части Европы, что Россия будет использовать экспорт энергоносителей как оружие. Мы предупреждали всех в Европе десятилетие назад,

– подчеркнул он.

Рау добавил, что решение "Газпрома" не стало неожиданностью для тех государств, которым известны методы России. Поэтому он отметил, что такие действия должны способствовать тому, чтобы от российского газа отказывались и другие страны.

Коротко об отказе Польши от российского газа

26 апреля Россия перестала поставлять голубое топливо в Польшу. Поначалу соответствующее решение никак не объясняли.

Позже на это отреагировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он подчеркнул, что страна может немедленно отказаться от поставок российского газа.

Впоследствии стало известно о том, что Польша больше не будет покупать газ из России. В стране уже нашли альтернативные источники поставок голубого топлива.

Накануне в Польше было предложено облагать в Европе налогами нефть и газ, поступающие из России.

Кроме того, Польша отказалась платить России за газ в рублях.

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