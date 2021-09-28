Оснований повышать тарифы нет и не будет, – правительство о суммах в платежках

В Кабмине заверили, что суммы в платежках не могут быть больше, чем это рассчитано на основе годовых тарифов. За формирование тарифов отвечают исключительно местные власти.

Об этом рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов. Он отметил, что завышенные тарифы – это "свидетельство несостоятельности на местах".

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Никаких оснований повышать тарифы нет

Никаких оснований повышать тарифы для населения нет и не будет. Подчеркиваю, что суммы в платежках должны быть не больше, чем рассчитано на основе годовых тарифных предложений,

– отметил министр.

По словам Немчинова, "Нафтогаз" предлагает доступные тарифы – как для бытовых пользователей, так и для производителей тепла и горячей воды.

Годовые тарифы на газ от "Нафтогаза":

7,96 гривны за кубометр газа – для бытовых потребителей;

7,42 гривны за кубометр в первый год – для предприятий теплокоммунэнерго.

Тарифы на отопление тоже повышать не должны, – Чернышев

Отметим, что ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышев отметил, что тарифы на отопление повышать не должны. Это – несмотря на рекордный рост стоимости газа в Европе.

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Также ранее в том, что расти тарифы на газ и тепло не будут, заверил украинский премьер Денис Шмыгаль. Цена на голубое топливо не должна меняться до апреля 2022 года.

Текст публикации Олега Немчинова:

За формирование тарифов отвечают исключительно местные власти. Соответственно, высокие тарифы – это свидетельство несостоятельности на местах. Поэтому, никаких оснований повышать тарифы для населения нет и не будет.

Подчеркиваю, что суммы в платежках должны быть не больше, чем рассчитано на основе годовых тарифных предложений.

НАК "Нафтогаз" предлагает как для бытовых потребителей, так и для производителей тепла и горячей воды по всей стране абсолютно доступные условия для получения газа:

– для бытовых потребителей действует годовое предложение цены газа 7,96 гривны за кубометр;

– для предприятий теплокоммунэнерго Нафтогаз предлагает трехлетние контракты с ценой 7,42 гривны за кубометр в первый год.