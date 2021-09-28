Об этом рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов. Он отметил, что завышенные тарифы – это "свидетельство несостоятельности на местах".

Недавно В Европе растут цены на газ: изменится ли стоимость для потребителей в Украине

Никаких оснований повышать тарифы нет

Никаких оснований повышать тарифы для населения нет и не будет. Подчеркиваю, что суммы в платежках должны быть не больше, чем рассчитано на основе годовых тарифных предложений,

– отметил министр.

По словам Немчинова, "Нафтогаз" предлагает доступные тарифы – как для бытовых пользователей, так и для производителей тепла и горячей воды.

Годовые тарифы на газ от "Нафтогаза":

7,96 гривны за кубометр газа – для бытовых потребителей;

7,42 гривны за кубометр в первый год – для предприятий теплокоммунэнерго.

Тарифы на отопление тоже повышать не должны, – Чернышев

Отметим, что ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышев отметил, что тарифы на отопление повышать не должны. Это – несмотря на рекордный рост стоимости газа в Европе.

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Также ранее в том, что расти тарифы на газ и тепло не будут, заверил украинский премьер Денис Шмыгаль. Цена на голубое топливо не должна меняться до апреля 2022 года.

Текст публикации Олега Немчинова:

За формирование тарифов отвечают исключительно местные власти. Соответственно, высокие тарифы – это свидетельство несостоятельности на местах. Поэтому, никаких оснований повышать тарифы для населения нет и не будет.

Подчеркиваю, что суммы в платежках должны быть не больше, чем рассчитано на основе годовых тарифных предложений.

НАК "Нафтогаз" предлагает как для бытовых потребителей, так и для производителей тепла и горячей воды по всей стране абсолютно доступные условия для получения газа:

– для бытовых потребителей действует годовое предложение цены газа 7,96 гривны за кубометр;

– для предприятий теплокоммунэнерго Нафтогаз предлагает трехлетние контракты с ценой 7,42 гривны за кубометр в первый год.