Однако решение проводить выплаты каждый квартал является абсолютно правильным. Такое мнение в эфире 24 канала высказал председатель финансового комитета Верховной Рады, депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев.

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Он вспомнил, что в 2019 году было принято решение об унификации объединения отчетности по ЕСВ и налогового дохода физических лиц. Согласно ему, отчетность должна подаваться раз в квартал, а не ежемесячно.

Нардеп подчеркнул, что категорически против это менять. И будет настаивать именно на том решении, которое действует сейчас.

Будем обсуждать с министерством финансов и Кабинетом Министров, но я оснований для этого не вижу,

– отметил он.

Гетманцев пояснил, что в Украине была уменьшена отчетность по единому социальному взносу и налогу на доходы. Вместо 4 отчетов граждане теперь должны подавать ежеквартально только 1. Но отчетность по ЕСВ была ежемесячной, а по НДФЛ – ежеквартальной.

Сейчас же правительство хочет убедить в том, что более правильным было бы решение подавать этот отчет ежемесячно. Политик выразил сомнение, поддержат ли депутаты такое предложение.

И добавил, уплата налога привязывается к сроку подачи декларации. Если это выполняется ежемесячно, то на уплату есть 20 дней с момента подачи. Если ежеквартально – 40 дней. "Это также одна из причин, почему я считаю, что недостаточно обоснован такой подход", – пояснил "слуга народа".

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