Однако решение проводить выплаты каждый квартал является абсолютно правильным. Такое мнение в эфире 24 канала высказал председатель финансового комитета Верховной Рады, депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев.
К теме В правительстве хотят, чтобы ЕСВ и единый налог платили ежемесячно, а не раз в квартал
Гетманцев не поддерживает предложение правительства платить налоги ежемесячно
Он вспомнил, что в 2019 году было принято решение об унификации объединения отчетности по ЕСВ и налогового дохода физических лиц. Согласно ему, отчетность должна подаваться раз в квартал, а не ежемесячно.
Нардеп подчеркнул, что категорически против это менять. И будет настаивать именно на том решении, которое действует сейчас.
Будем обсуждать с министерством финансов и Кабинетом Министров, но я оснований для этого не вижу,
– отметил он.
Гетманцев пояснил, что в Украине была уменьшена отчетность по единому социальному взносу и налогу на доходы. Вместо 4 отчетов граждане теперь должны подавать ежеквартально только 1. Но отчетность по ЕСВ была ежемесячной, а по НДФЛ – ежеквартальной.
Сейчас же правительство хочет убедить в том, что более правильным было бы решение подавать этот отчет ежемесячно. Политик выразил сомнение, поддержат ли депутаты такое предложение.
И добавил, уплата налога привязывается к сроку подачи декларации. Если это выполняется ежемесячно, то на уплату есть 20 дней с момента подачи. Если ежеквартально – 40 дней. "Это также одна из причин, почему я считаю, что недостаточно обоснован такой подход", – пояснил "слуга народа".
Гетманцев прокомментировал предложение правительства по уплате налогов: видео
Правительство хочет изменить сроки уплаты налогов: что известно
- Кабинет Министров одобрил законопроект, который предлагает изменить налоговый период с квартального на месячный. Если его примут, то платить единый социальный взнос и единый налог нужно будет каждый месяц.
- В пояснительной записке к документу говорится, что его цель – обеспечение своевременности исчисления страхового стажа и гарантия своевременного назначения и получения пенсионных и других выплат по соцстрахованию.
- Разработал проект закона Пенсионный фонд.