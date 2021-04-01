Парижский апелляционный суд отклонил решение Международного трибунала по делу "Сбербанка" против России. Оно касалось возмещения потерь в Крыму, вызванных оккупацией полуострова. В Национальном банке Украины выразили обеспокоенность таким судебным решением.

В Нацбанке отреагировали на решение французского суда, который отклонил решение Международного трибунала от 26 ноября 2018 года по делу "Сбербанка" против Российской Федерации.

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Реакция НБУ на решение по "Сбербанка"

НБУ осудил такое судебное решение.

Национальный банк отмечает исключительную важность приведения в международном уровне противоправности действий России в отношении Украины, в частности касательно захвата украинских финансовых активов во время оккупации Крымского полуострова,

– говорится в заявлении.

В регуляторе отметили, что руководство соответствующих банков должно с высокой ответственностью и взвешенностью подходить к подаче судебных исков в международные судебные институты. Кроме того, оно должно быть готовым на высоком профессиональном уровне отстаивать интересы государства на всех этапах судебного рассмотрения дел.

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