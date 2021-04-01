"Ощадбанк" проиграл апелляцию в споре с Россией: что говорят в НБУ
Парижский апелляционный суд отклонил решение Международного трибунала по делу "Сбербанка" против России. Оно касалось возмещения потерь в Крыму, вызванных оккупацией полуострова. В Национальном банке Украины выразили обеспокоенность таким судебным решением.
Источник:НБУ
В Нацбанке отреагировали на решение французского суда, который отклонил решение Международного трибунала от 26 ноября 2018 года по делу "Сбербанка" против Российской Федерации.
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Реакция НБУ на решение по "Сбербанка"
НБУ осудил такое судебное решение.
Национальный банк отмечает исключительную важность приведения в международном уровне противоправности действий России в отношении Украины, в частности касательно захвата украинских финансовых активов во время оккупации Крымского полуострова,
– говорится в заявлении.
В регуляторе отметили, что руководство соответствующих банков должно с высокой ответственностью и взвешенностью подходить к подаче судебных исков в международные судебные институты. Кроме того, оно должно быть готовым на высоком профессиональном уровне отстаивать интересы государства на всех этапах судебного рассмотрения дел.
Что известно о решении суда в споре "Ощадбанк" – Россия
- 26 ноября 2018 года Международный арбитраж принял решение о взыскании с Российской Федерации в пользу "Ощадбанка" 1,3 миллиарда долларов. Деньги просили для возмещения потерь, вызванных оккупацией Крыма.
- Россия обжаловала это решение в национальном суде по месту проведения арбитража, то есть в Париже.
- А 30 марта 202 года суд отменил решение о возмещении потерь из-за оккупации полуострова.
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