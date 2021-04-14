14 апреля 2021 года на заседании Кабинет Министров поддержал проект закона о присоединении государственного Сбербанка в Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Следовательно, в случае банкротства банка государство больше не гарантирует вклады.

Детали законопроекта

Принятие законопроекта транслировалось в онлайн формате. Правительством предусматривается, что соответствующий проект закона будет способствовать уменьшению доли государства в банковском секторе. Ранее отмечалось, что присоединение Сбербанка в ФГВФЛ является первым шагом на пути вхождения ЕБРР в капитал банка.

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Что будет после вхождения Сбербанка в ФГВФЛ

Сейчас депозиты вкладчиков Сбербанка гарантированы государством в полном объеме. Это касается той части, которая превышает предельный размер возмещения средств по вкладу за счет ФГВФЛ, что в настоящее время составляют 200 тысяч гривен.

Также, если по вкладу, которые привлек Ощадбанк до дня приобретения им статуса участника Фонда, Фонд не возмещает средства, такой вклад гарантируется государством.

Как проходило принятие решения

Опасения НБУ и предложение доработать законопроект

Заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб отметил, что законопроект нуждается в доработках, по мнению НБУ. Поэтому нужно вернуться к обсуждению и решить все вопросы комплексно. В частности, для урегулирования вопроса платежеспособности Фонда гарантирования. Заместитель отметил и то, что позицию НБУ поддерживают также МВФ и ФГВФЛ

Позиция Минфина

Однако, министр финансов Сергей Марченко отметил, что, по его мнению, не нужно объединять эти вопросы. Более того Марченко считает, что их вполне можно решить отдельно, а вопрос платежеспособности ФГВ и вхождения Сбербанка в Фонд "стоят отдельно в Меморандуме с МВФ".