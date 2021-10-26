"Ощадбанк" обжаловал отмену выплаты Россией 1,3 миллиарда долларов за активы в Крыму

Государственный "Ощадбанк" подал апелляцию на решение суда в Париже. Речь идет о возмещении украинскому банку более 1,3 миллиарда долларов убытков от временной оккупации Крыма Россией.

"Ощадбанк" подает апелляцию

В руководстве банка подчеркнули, что рассмотрение дела о получении справедливой компенсации за экспроприированные Россией активы "Ощадбанка" в оккупированном Крыму остается в центре внимания.

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В то же время председатель правления банка Сергей Наумов назвал это дело "сложным и беспрецедентным".

Дело "Ощадбанка" против России

30 марта апелляционный суд Парижа поддержал позицию российского министерства юстиции об отсутствии юрисдикции в арбитраже по иску украинского "Ощадбанка" на 1,3 миллиарда долларов.

Россияне утверждают, что крымское отделение "Ощадбанка" было создано до 1 января 1992 года – то есть в советский период. Поэтому работа банка на полуострове якобы бы не подпадает под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Что известно о деле?

Международный арбитраж 26 ноября 2018 года принял решение о взыскании с России в пользу "Ощадбанка"



Однако Россия обжаловала это решение в национальном суде в Париже. Впоследствии Международный арбитраж 26 ноября 2018 года принял решение о взыскании с России в пользу "Ощадбанка" 1,3 миллиарда долларов . Речь шла о возмещении потерь, вызванных россиянами оккупацией Крыма.Однако Россия обжаловала это решение в национальном суде в Париже. Впоследствии суд отменил решение о возмещении потерь из-за оккупации полуострова.

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