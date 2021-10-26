"Ощадбанк" обжаловал отмену выплаты Россией 1,3 миллиарда долларов за активы в Крыму
Источник:пресс-служба "Ощадбанка"
Государственный "Ощадбанк" подал апелляцию на решение суда в Париже. Речь идет о возмещении украинскому банку более 1,3 миллиарда долларов убытков от временной оккупации Крыма Россией.
"Ощадбанк" подает апелляцию
В руководстве банка подчеркнули, что рассмотрение дела о получении справедливой компенсации за экспроприированные Россией активы "Ощадбанка" в оккупированном Крыму остается в центре внимания.
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В то же время председатель правления банка Сергей Наумов назвал это дело "сложным и беспрецедентным".
Дело "Ощадбанка" против России
30 марта апелляционный суд Парижа поддержал позицию российского министерства юстиции об отсутствии юрисдикции в арбитраже по иску украинского "Ощадбанка" на 1,3 миллиарда долларов.
Россияне утверждают, что крымское отделение "Ощадбанка" было создано до 1 января 1992 года – то есть в советский период. Поэтому работа банка на полуострове якобы бы не подпадает под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.
Что известно о деле?
Международный арбитраж 26 ноября 2018 года принял решение о взыскании с России в пользу "Ощадбанка" 1,3 миллиарда долларов. Речь шла о возмещении потерь, вызванных россиянами оккупацией Крыма.
Однако Россия обжаловала это решение в национальном суде в Париже. Впоследствии суд отменил решение о возмещении потерь из-за оккупации полуострова.
Государственный "Ощадбанк": главные новости
- В первом квартале 2021 года чистая прибыль "Ощадбанка" упала в 10 раз.
- По состоянию на 1 марта 2021 года по размеру общих активов "Ощадбанк" занимал в рейтинге второе место среди 73 действовавших в стране банков.
- "Ощадбанк" выиграл апелляцию по иску к "Сбербанку" и "Сбербанку России".