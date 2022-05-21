Оружие, экономика и продовольствие: на что пойдут 40 миллиардов долларов, выделенные Украине США

Президент США Джо Байден подписал закон о выделении Украине 40 миллиардов долларов. В Центре стратегических коммуникаций объяснили, на что эти средства будут направлены.

Основная сумма будет направлена на оружие для Украины. Также большая часть средств будет направлена на поддержку украинской экономики.

Напомним Байден подписал закон о выделении 40 миллиардов долларов Украине

На что направят средства

Как пояснили в Центре стратегических коммуникаций, новую помощь от США распределят следующим образом:

13,8 миллиарда долларов одобрены для Госдепа США. Основная часть средств будет направлена в Фонд экономической поддержки для того, чтобы помочь украинскому правительству выполнять свою работу;

долларов одобрены для Госдепа США. Основная часть средств будет направлена в Фонд экономической поддержки для того, чтобы помочь украинскому правительству выполнять свою работу; 11 миллиардов назначены на оружие и военное оборудование, которое президент США сможет передавать Украине без дополнительного согласования Конгрессом. Это ускорит предоставление нашему государству необходимого вооружения;

назначены на оружие и военное оборудование, которое президент США сможет передавать Украине без дополнительного согласования Конгрессом. Это ускорит предоставление нашему государству необходимого вооружения; 8,7 миллиарда направят на пополнение запасов оружия, которое уже получила Украина;

направят на пополнение запасов оружия, которое уже получила Украина; 6 миллиардов предназначены на безопасность Вооруженным Силам Украины – оружие, подготовку, разведывательную и другую поддержку.

предназначены на безопасность Вооруженным Силам Украины – оружие, подготовку, разведывательную и другую поддержку. 4,4 миллиарда предназначены для поставки продовольствия в Украину и другие европейские страны;

предназначены для поставки продовольствия в Украину и другие европейские страны; 3,9 миллиарда направят на финансирование операций Европейского командования, в том числе разведывательную поддержку.

Выделение новой помощи Украине: главное

11 мая Палата представителей Конгресса США предварительно одобрила выделение Украине дополнительной помощи в размере 40 миллиардов долларов. Уже 19 мая помощь одобрил Сенат, после чего закон был отправлен на подпись Джо Байдену.

Решение было принято с недельной задержкой из-за того, что блокировал сенатор Рэнд Пол – республиканец от Кентукки, который уже попадал в скандалы, в частности из-за связей с Россией и блокирования санкций против строительства "северного потока-2".

Владимир Зеленский поблагодарил американский народ и отметил, что это весомый вклад США в восстановление мира и безопасности в Украине, Европе и мире в целом.

21 мая 2021 президент США Джо Байден подписал закон о выделении 40 миллиардов для Украины.

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