Основная сумма будет направлена на оружие для Украины. Также большая часть средств будет направлена на поддержку украинской экономики.

Напомним Байден подписал закон о выделении 40 миллиардов долларов Украине

На что направят средства

Как пояснили в Центре стратегических коммуникаций, новую помощь от США распределят следующим образом:

13,8 миллиарда долларов одобрены для Госдепа США. Основная часть средств будет направлена в Фонд экономической поддержки для того, чтобы помочь украинскому правительству выполнять свою работу;

долларов одобрены для Госдепа США. Основная часть средств будет направлена в Фонд экономической поддержки для того, чтобы помочь украинскому правительству выполнять свою работу; 11 миллиардов назначены на оружие и военное оборудование, которое президент США сможет передавать Украине без дополнительного согласования Конгрессом. Это ускорит предоставление нашему государству необходимого вооружения;

назначены на оружие и военное оборудование, которое президент США сможет передавать Украине без дополнительного согласования Конгрессом. Это ускорит предоставление нашему государству необходимого вооружения; 8,7 миллиарда направят на пополнение запасов оружия, которое уже получила Украина;

направят на пополнение запасов оружия, которое уже получила Украина; 6 миллиардов предназначены на безопасность Вооруженным Силам Украины – оружие, подготовку, разведывательную и другую поддержку.

предназначены на безопасность Вооруженным Силам Украины – оружие, подготовку, разведывательную и другую поддержку. 4,4 миллиарда предназначены для поставки продовольствия в Украину и другие европейские страны;

предназначены для поставки продовольствия в Украину и другие европейские страны; 3,9 миллиарда направят на финансирование операций Европейского командования, в том числе разведывательную поддержку.

Выделение новой помощи Украине: главное

11 мая Палата представителей Конгресса США предварительно одобрила выделение Украине дополнительной помощи в размере 40 миллиардов долларов. Уже 19 мая помощь одобрил Сенат, после чего закон был отправлен на подпись Джо Байдену.

Решение было принято с недельной задержкой из-за того, что блокировал сенатор Рэнд Пол – республиканец от Кентукки, который уже попадал в скандалы, в частности из-за связей с Россией и блокирования санкций против строительства "северного потока-2".

Владимир Зеленский поблагодарил американский народ и отметил, что это весомый вклад США в восстановление мира и безопасности в Украине, Европе и мире в целом.

21 мая 2021 президент США Джо Байден подписал закон о выделении 40 миллиардов для Украины.

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