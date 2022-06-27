В Консалтинговой группе "А-95" отметили, что оптовые цены на бензин и дизель впервые с начала военных действий упали ниже розничных. Это свидетельствует о постепенном наполнении рынка. 24 июня литр бензина стоил 48 – 55 гривны, а дизельного топлива – 51 – 52 гривны.

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Появление свободных объемов на рынке и стремительное снижение цен позволит активизировать поставки по всей стране, где многие регионы до сих пор страдают от нехватки топлива.

– делятся эксперты.

Как изменилась цена бензина за неделю

Цена литра бензина за неделю потеряла от 1 до 2 гривен. Диапазон торговли составил 50 – 54 гривны за литр. Бензин мини-НПЗ в центральном регионе Украины предлагался за 48 – 49 гривен за литр, а в восточных областях за 52 гривны за литр.

В каком регионе дизельное топливо подешевело больше всего

Самые низкие цены на дизель на прошлой неделе можно было встретить в южном регионе, однако за неделю наибольшее топливо подешевело в центральных и северных регионах.

В пятницу, 24 июня, дизель в южном регионе предлагался за 51 – 54 гривны за литр, а с 17 июня литр подешевел на 1 – 2 гривны. А вот в северных и центральных регионах стоимость литра упала на 3 – 4 гривны в неделю. Однако 24 июня горючее стоило 55 – 60 гривны за литр, что заметно дороже, чем в южном регионе.

Также дешевели цены и в западном регионе Украины, однако несколько более медленными темпами, чем в южном. Здесь дизель можно было приобрести в диапазоне 51 – 56 гривны за литр, что также ниже цен в прошлую пятницу на 1 – 2 гривны за литр. Обратите внимание, что в доступе были как автонормы, так и вагонные партии. Стоимость последних находилась на уровне 68 тысяч гривен за тонну.

Примите во внимание! Стабильно дороже дизельное топливо — в восточных областях страны, его можно купить за 58 – 62 гривны за литр, что также свидетельствует о снижении цен на 3 – 4 гривны за литр.

Почему оптовая цена топлива начала падать

Большинство трейдеров считают, что рынок достиг определенного минимального равновесия и соответственно цена на оптовые партии пошла вниз. "В настоящее время покупатели уже начинают торговаться, требуют более низкой цены, хотя еще неделю назад брали без разговоров", – отметил один из трейдеров.

По словам участников рынка, высвобождение объемов в свободном обращении объясняется окончанием формирования запасов аграриями и другими промышленными потребителями.

Похоже, что аграрии "наелись", теперь остался единственный канал сбыта – заправочные станции, имеющие ценовые ограничения и более требовательные к цене,

– делится наблюдениями трейдер из оптовой компании.

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