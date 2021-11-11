Кроме того, 13% населения получают доход от бизнеса. Еще 6% украинцев рассказали о социальных выплатах.

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Как украинцы оценивают доход

36% опрашиваемых считают свой доход низким;

36% – ниже среднего.

31% – средний.

8% – выше среднего или высокий.

Какой доход удовлетворил бы украинцев

Данные опроса свидетельствуют, что чем ниже доход, тем меньшую сумму называют желаемой. В частности, 25% опрашиваемых заявили, что их удовлетворил бы доход до 10 тысяч гривен.

Еще 22% украинцев убеждены, что для нормальной жизни им нужно более 30 тысяч гривен ежемесячно. Кроме того, 14% опрошенных хотят 11 – 15 тысяч гривен дохода, 8% украинцев – 21 – 25 тысяч гривен, 11% населения – 26 – 30 тысяч гривен.

Пик инфляции миновал