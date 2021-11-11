Кроме того, 13% населения получают доход от бизнеса. Еще 6% украинцев рассказали о социальных выплатах.
Заметьте Как экономить во время шопинга: действенные лайфхаки и полезные советы
Как украинцы оценивают доход
- 36% опрашиваемых считают свой доход низким;
- 36% – ниже среднего.
- 31% – средний.
- 8% – выше среднего или высокий.
Какой доход удовлетворил бы украинцев
Данные опроса свидетельствуют, что чем ниже доход, тем меньшую сумму называют желаемой. В частности, 25% опрашиваемых заявили, что их удовлетворил бы доход до 10 тысяч гривен.
Еще 22% украинцев убеждены, что для нормальной жизни им нужно более 30 тысяч гривен ежемесячно. Кроме того, 14% опрошенных хотят 11 – 15 тысяч гривен дохода, 8% украинцев – 21 – 25 тысяч гривен, 11% населения – 26 – 30 тысяч гривен.
Пик инфляции миновал
- Национальный банк Украины сообщил, что по состоянию на октябрь 2021 года инфляция в Украине замедлилась до 10,9%.
- Например, еще в сентябре она составляла 11%. Всего в месячном измерении цены выросли на 0,9%
- В НБУ сообщили, что "пик роста потребительских цен в 2021 году пройден, в дальнейшем инфляция будет снижаться".
- Соответствующие данные опубликовала Государственная служба статистики Украины.