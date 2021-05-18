Соответствующий указ опубликовали на сайте президента 18 мая. Сам состав комиссии тоже определили еще на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Ранее Налоговая милиция уходит в прошлое, – Шмыгаль о создании Бюро экономической безопасности

Кто вошел в состав комиссии:

Александр Литвиненко – директор Национального института стратегических исследований;

– директор Национального института стратегических исследований; Тимофей Милованов – внештатный советник руководителя Офиса Президента и бывший глава Минэкономики;

– внештатный советник руководителя Офиса Президента и бывший глава Минэкономики; Юлия Свириденко – заместитель руководителя Офиса Президента.

Указ вступил в силу со времени его публикации. Что касается контроля за его выполнением, то эта функция – на секретаре СНБО Алексее Данилове.

БЕБ официально создали 12 мая

Отметим, что БЕБ официально было создано правительством 12 мая. Основная цель деятельности вновь созданного органа – предотвратить правонарушения, которые вредят экономике государства. Бюро перенимает функции налоговой милиции и определенных подразделений СБУ.