Оппозиция в Германии призывает остановить поставки газа "Северным потоком – 1"

Глава оппозиционной партии в Германии ХДС Фридрих Мерц призвал власть отказаться от поставок российского газа по газопроводу "Северный поток – 1".

Об этом сообщили германские СМИ. В ходе дискуссий о поставках энергоресурсов из России политик выступил за радикальное сокращение импорта из России.

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По его словам, этот шаг вывел бы на новый уровень санкции против России. Но в таком случае газоснабжение в Германию будет ограничено.

Мы считаем, что мы должны пойти на такой шаг в связи с происходящей там ситуацией,

– подчеркнул глава ХДС.

Газовая зависимость Европы

Напомним, что Германия приостановила сертификацию "Северного потока – 2". А компания-оператор "Северного потока-2" объявила о банкротстве. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд уже назвала этот проект "мертвым".

ФРГ поняла, что нужно избавляться от зависимости от России и решила постепенно перейти на другие источники поставок энергоресурсов. Однако это не делается за одну ночь: переход будет длительным.

США, Канада и Великобритания уже запретили импорт нефти, газа и угля из России. А Европейская комиссия планирует заменить более 70% импорта российского газа уже в этом году.

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