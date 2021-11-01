Опережая график: Укрзализныця получила 5 новых пассажирских вагонов

1 ноября 2021 , 13:42
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Источник:

пресс-служба Укрзализныцы

Укрзализныця получила первые 5 купейных вагонов, приобретенных за государственные средства. По условиям контракта, 20 из 100 заказанных вагонов должны поставить до конца 2021 года.

Укрзализныця получила первые вагоны с опережением графика. Их изготовил Крюковский вагоностроительный завод.

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По договору, Укрзализныця получит:

  • 51 купейный вагон;
  • 12 спальных вагонов;
  • 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле;
  • 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.
Заметим!
В 2021 году в бюджете Украины предусмотрено выделение 3 миллиарда гривен на обновление подвижного состава для пассажирских перевозок.

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Автор: Олена Данилів