Опережая график: Укрзализныця получила 5 новых пассажирских вагонов
1 ноября 2021 , 13:42Читати новину українською
Источник:пресс-служба Укрзализныцы
Укрзализныця получила первые 5 купейных вагонов, приобретенных за государственные средства. По условиям контракта, 20 из 100 заказанных вагонов должны поставить до конца 2021 года.
Укрзализныця получила первые вагоны с опережением графика. Их изготовил Крюковский вагоностроительный завод.
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По договору, Укрзализныця получит:
- 51 купейный вагон;
- 12 спальных вагонов;
- 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле;
- 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.
Укрзализныця: последние новости
- Ко Дню железнодорожника в Украине запустили праздничный ретропоезд. Он курсирует с 30 октября по 4 ноября.
- В то же время в УЗ рассказали, как будут курсировать поезда после перевода часов на зимнее время.
- Кроме того, Укрзализныця снова запускает рейсы из Киева в Варшаву.