Укрзализныця получила первые вагоны с опережением графика. Их изготовил Крюковский вагоностроительный завод.

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По договору, Укрзализныця получит:

  • 51 купейный вагон;
  • 12 спальных вагонов;
  • 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле;
  • 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.

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