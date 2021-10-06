Оператор ГТС просит НАТО о гарантиях транзита российского газа

Энергетическая безопасность Украины является важной составляющей безопасности евроатлантического региона. В то же время последствия действий "Газпрома" уже почувствовали на себе и страны НАТО.

Об этом заявил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон на заседании Политического комитета альянса по энергетической безопасности в Брюсселе. По его словам, основные цели агрессора это ослабить безопасность Украины и создать раскол в Евросоюзе.

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Макогон отметил, что трансатлантическое сообщество уже много раз давало понять, что оно не позволит Кремлю применять оружие против Украины или Европы.

Именно поэтому партнеры украинского государства должны поддержать несколько шагов для помощи в сфере энергетической безопасности поставок газа. В частности, говорится о:

гарантированном сохранении физического транзита газа через Украину в объеме не менее 45 миллиардов кубометров в год;

соблюдении рыночных, а не геополитических принципов деятельности. В частности, без искусственного создания "узких мест", необоснованного бронирования мощностей и с прозрачным образованием тарифов;

никаких исключений на применение норм Третьего энергетического пакета для "Северного потока-2". Евросоюз будет защищен, если правила будут применяться ко всем маршрутам.

Газовый контракт между Россией и Украиной заключили 31 декабря 2019 года. Он предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа.

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Что этому предшествовало

Венгрия и Россия 27 сентября подписали контракт о поставках газа на 15 лет. Венгерская сторона будет получать ежегодно 4,5 миллиарда кубометров газа.

Представители Министерства иностранных дел Украины заявили, что обратятся в Еврокомиссию из-за сделки.

Федерация 1 октября начала транспортировку газа в Венгрию в обход Украины. В то же время украинский оператор ГТС перестал доставлять туда голубое топливо.

Полный текст публикации Сергея Макогона в фейсбуке:

Энергетическая безопасность Украины является неотъемлемой составляющей безопасности евроатлантического региона – именно эту идею я объяснял партнерам Украины на заседании Политического комитета альянса по энергетической безопасности.

Газ как оружие – это не гипотетический сценарий будущего, это геополитическая стратегия конкретной страны в многолетней гибридной войне. Однако Украина никогда не была единственной мишенью. Последствия действий "Газпрома" уже почувствовали на себе и страны НАТО. Основные цели агрессора – ослабить безопасность Украины, создать раскол в ЕС и подорвать основы трансатлантического союза.

Много раз трансатлантическое сообщество четко давало понять, что оно не позволит России применять оружие против Украины или Европы. Для этого необходимо обратить внимание на 3 момента:

– никаких исключений на применение норм Третьего энергетического пакета для "Северного потока-2". Сила Европы следует из верховенства права. ЕС будет защищен, если правила будут применяться ко всем маршрутам;

– гарантированное сохранение физического транзита газа через территорию Украины в объеме не менее 45 миллиардов кубометров в год;

– соблюдение рыночных, а не геополитических принципов деятельности – без искусственного создания "узких мест", без необоснованного бронирования мощностей, с прозрачным тарифообразованием.

Эти шаги должны быть совместно поддержаны всеми партнерами Украины, в части помощи в сфере энергетической безопасности поставок газа.