Оператор ГТС планирует приобрести газ для балансировки: о каких объемах идет речь

Оператор газотранспортной системы (ГТС) проводит тендер на закупку 400 миллионов кубометров газа для балансировки системы. Стартовая цена отмечена на уровне почти 12,5 миллиарда гривен.

Аукцион ГТС

Стартовой ценой определено 12,46 миллиарда гривен за 400 миллиардов кубометров, однако оператор будет готов приобрести газ и по значительно более высокой цене, учитывая формат аукциона.

определено 12,46 миллиарда гривен за 400 миллиардов кубометров, однако оператор будет готов приобрести газ и по значительно более высокой цене, учитывая формат аукциона. Минимальный шаг понижения на аукционе – 112,6 миллиона гривен.

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Как будет проходить аукцион

Срок подачи тендерных предложений истекает 30 ноября.

истекает 30 ноября. Аукцион пройдет 5 января 2022 года.

, что оператор закупает услугу по балансировке газотранспортной системы в виде объема газа.

ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГСУ) проведет закупку 400 миллиардов кубометров газа одним лотом с высокой стоимостью. Так что количество потенциальных победителей ограничивается их финансовой способностью.

Для чего нужна балансировка Оператор закупает услугу по балансировке для того, чтобы обеспечить целостность газотранспортной системы. Речь идет о соотношении физически поступивших объемов природного газа через точки входа и объемах газа, отобранные из точек выхода.

В 2020 году ООО "ОГСУ" закупило услуги балансировки в объеме 1,56 миллиарда кубометров за 5,5 миллиарда гривен (с учетом НДС).