Оператор ГТС планирует приобрести газ для балансировки: о каких объемах идет речь
9 ноября 2021 , 14:32Читати новину українською
Источник:Прозорро
Оператор газотранспортной системы (ГТС) проводит тендер на закупку 400 миллионов кубометров газа для балансировки системы. Стартовая цена отмечена на уровне почти 12,5 миллиарда гривен.
Аукцион ГТС
- Стартовой ценой определено 12,46 миллиарда гривен за 400 миллиардов кубометров, однако оператор будет готов приобрести газ и по значительно более высокой цене, учитывая формат аукциона.
- Минимальный шаг понижения на аукционе – 112,6 миллиона гривен.
Обратите внимание "Укргаздобыча" сократила добычу газа на 4,5% с начала годаНапомним , что оператор закупает услугу по балансировке газотранспортной системы в виде объема газа.
Как будет проходить аукцион
- Срок подачи тендерных предложений истекает 30 ноября.
- Аукцион пройдет 5 января 2022 года.
ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГСУ) проведет закупку 400 миллиардов кубометров газа одним лотом с высокой стоимостью. Так что количество потенциальных победителей ограничивается их финансовой способностью.
Для чего нужна балансировкаОператор закупает услугу по балансировке для того, чтобы обеспечить целостность газотранспортной системы. Речь идет о соотношении физически поступивших объемов природного газа через точки входа и объемах газа, отобранные из точек выхода.
В 2020 году ООО "ОГСУ" закупило услуги балансировки в объеме 1,56 миллиарда кубометров за 5,5 миллиарда гривен (с учетом НДС).Обратите внимание! За январь – октябрь импорт газа из ЕС в Украину превышает экспорт. Поскольку за эти 10 месяцев страна импортировала 2,535 миллиарда кубометров, в то время как экспорт и реэкспорт составили 1,629 миллиарда кубометров.