Аукцион ГТС

Стартовой ценой определено 12,46 миллиарда гривен за 400 миллиардов кубометров, однако оператор будет готов приобрести газ и по значительно более высокой цене, учитывая формат аукциона.

Минимальный шаг понижения на аукционе – 112,6 миллиона гривен.

Обратите внимание "Укргаздобыча" сократила добычу газа на 4,5% с начала года

Напомним , что оператор закупает услугу по балансировке газотранспортной системы в виде объема газа.

Как будет проходить аукцион

Срок подачи тендерных предложений истекает 30 ноября.

Аукцион пройдет 5 января 2022 года.

ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГСУ) проведет закупку 400 миллиардов кубометров газа одним лотом с высокой стоимостью. Так что количество потенциальных победителей ограничивается их финансовой способностью.

Для чего нужна балансировка Оператор закупает услугу по балансировке для того, чтобы обеспечить целостность газотранспортной системы. Речь идет о соотношении физически поступивших объемов природного газа через точки входа и объемах газа, отобранные из точек выхода.

В 2020 году ООО "ОГСУ" закупило услуги балансировки в объеме 1,56 миллиарда кубометров за 5,5 миллиарда гривен (с учетом НДС).