Аукцион ГТС
- Стартовой ценой определено 12,46 миллиарда гривен за 400 миллиардов кубометров, однако оператор будет готов приобрести газ и по значительно более высокой цене, учитывая формат аукциона.
- Минимальный шаг понижения на аукционе – 112,6 миллиона гривен.
Обратите внимание "Укргаздобыча" сократила добычу газа на 4,5% с начала года
Как будет проходить аукцион
- Срок подачи тендерных предложений истекает 30 ноября.
- Аукцион пройдет 5 января 2022 года.
ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГСУ) проведет закупку 400 миллиардов кубометров газа одним лотом с высокой стоимостью. Так что количество потенциальных победителей ограничивается их финансовой способностью.
Для чего нужна балансировкаОператор закупает услугу по балансировке для того, чтобы обеспечить целостность газотранспортной системы. Речь идет о соотношении физически поступивших объемов природного газа через точки входа и объемах газа, отобранные из точек выхода.
В 2020 году ООО "ОГСУ" закупило услуги балансировки в объеме 1,56 миллиарда кубометров за 5,5 миллиарда гривен (с учетом НДС).