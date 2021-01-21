Зеленский подписал закон, который меняет процедуру закупки газа: детали
Оператор газотранспортной системы Украины будет закупать природный газ для балансирующих потребностей на торговых платформах. Соответствующий закон подписал Президент Владимир Зеленский.
Соответствующий документ вносит изменения в закон о государственных закупках. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Верховной Рады, сообщает 24 канал.
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Какие изменения вносит закон
- Возможность такой закупки была прописана в Кодексе ГТС еще с 2015 года.
- Однако из-за ограничений закона "О государственных закупках" Оператор ГТС не мог выполнять условия кодекса.
- ОГТСУ должен был покупать газ исключительно через систему государственных закупок ProZorro, тендерная процедура на которой длится от нескольких дней до нескольких месяцев.
- Одновременно положения Сетевого кодекса обязывают оператора покупать краткосрочные продукты газа для балансировки ГТС и определения платы за суточный небаланс.
- Документ также позволяет покупку газа на бирже другим государственным и коммунальным предприятиям, что позволит им экономить средства при закупке газа для собственных нужд.
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