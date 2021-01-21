Оператор газотранспортной системы Украины будет закупать природный газ для балансирующих потребностей на торговых платформах. Соответствующий закон подписал Президент Владимир Зеленский.

Соответствующий документ вносит изменения в закон о государственных закупках. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Верховной Рады, сообщает 24 канал.

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Какие изменения вносит закон

Возможность такой закупки была прописана в Кодексе ГТС еще с 2015 года.

Однако из-за ограничений закона "О государственных закупках" Оператор ГТС не мог выполнять условия кодекса.

ОГТСУ должен был покупать газ исключительно через систему государственных закупок ProZorro, тендерная процедура на которой длится от нескольких дней до нескольких месяцев.

Одновременно положения Сетевого кодекса обязывают оператора покупать краткосрочные продукты газа для балансировки ГТС и определения платы за суточный небаланс.

Документ также позволяет покупку газа на бирже другим государственным и коммунальным предприятиям, что позволит им экономить средства при закупке газа для собственных нужд.

Обратите внимание! В начале декабря парламентарии одобрили соответствующий законопроект №3176 во втором чтении. За него проголосовали 300 нардепов.