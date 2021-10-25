Операции НБУ на межбанке: регулятор увеличил покупку валюты за неделю втрое
Источник:Национальный банк Украины
Национальный банк Украины на прошлой неделе с 18 по 23 октября купил на межбанковском валютном рынке 350,1 миллиона долларов. Это в три таза больше, чем неделей ранее – 119,6 миллиона долларов.
Операции НБУ на межбанке
Операции на межбанке с начала 2021 года:
- всего с начала года НБУ купил 2,4 миллиарда долларов;
- продал за это время 197 миллионов долларов;
- чистая покупка составляет 2,18 миллиарда долларов.
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Операции регулятора на межбанке в октябре
- С начала октября НБУ выкупил в резервы около 700 миллионов долларов.
- Продажа валюты на межбанке НБУ в этом месяце не совершал.
Что нужно знать о межбанке
- Межбанк работает под контролем и управлением НБУ.
- Участники валютного рынка Украины – банки и небанковские учреждения, клиенты банков, а также НБУ.
- НБУ осуществляет операции на валютном рынке с целью сглаживания чрезмерных колебаний и накопления международных резервов.
Наращивание международных резервов
Также стоит напомнить, что в июле в НБУ отмечали, что ситуация на валютном рынке в этом году улучшилась. Рынок развивается, углубляется и становится все более ликвидным.
Также регулятор заявлял, что намерен наращивать международные резервы и ежедневно покупать на межбанке до 5 миллионов долларов.
Прогноз объема международных резервов
21 октября НБУ пересмотрел ожидания размера международных резервов и уменьшил их на 0,2 миллиарда долларов. Поэтому в 2021 году они прогнозируемо будут на уровне 31,1 миллиарда долларов, в 2022 году – 30,2 миллиарда долларов (ранее ожидалось 31,6 миллиарда долларов), в 2023 году – 29,6 миллиарда долларов (ранее ожидалось 31,7 миллиарда долларов). Подробнее об этом, читайте здесь.