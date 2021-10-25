Операции НБУ на межбанке: регулятор увеличил покупку валюты за неделю втрое

Национальный банк Украины на прошлой неделе с 18 по 23 октября купил на межбанковском валютном рынке 350,1 миллиона долларов. Это в три таза больше, чем неделей ранее – 119,6 миллиона долларов.

Операции НБУ на межбанке

Операции на межбанке с начала 2021 года:

всего с начала года НБУ купил 2,4 миллиарда долларов;

продал за это время 197 миллионов долларов;

чистая покупка составляет 2,18 миллиарда долларов.

Обратите внимание Гривна к доллару укрепилась: в НБУ рассказали, что этому способствовало

Операции регулятора на межбанке в октябре

С начала октября НБУ выкупил в резервы около 700 миллионов долларов.

Продажа валюты на межбанке НБУ в этом месяце не совершал.

Что нужно знать о межбанке

Межбанк работает под контролем и управлением НБУ.

Участники валютного рынка Украины – банки и небанковские учреждения, клиенты банков, а также НБУ.

НБУ осуществляет операции на валютном рынке с целью сглаживания чрезмерных колебаний и накопления международных резервов.

Наращивание международных резервов

, что за три дня (11 – 13 октября) НБУ выкупила на межбанке почти 120 миллионов долларов Межбанковский валютный рынок – это система безналичных торгов иностранной валюты в Украину, в которой могут участвовать только банки-резиденты Украины, которые имеют соответствующую лицензию.

Также стоит напомнить, что в июле в НБУ отмечали, что ситуация на валютном рынке в этом году улучшилась. Рынок развивается, углубляется и становится все более ликвидным.

Также регулятор заявлял, что намерен наращивать международные резервы и ежедневно покупать на межбанке до 5 миллионов долларов.

Прогноз объема международных резервов

21 октября НБУ пересмотрел ожидания размера международных резервов и уменьшил их на 0,2 миллиарда долларов. Поэтому в 2021 году они прогнозируемо будут на уровне 31,1 миллиарда долларов, в 2022 году – 30,2 миллиарда долларов (ранее ожидалось 31,6 миллиарда долларов), в 2023 году – 29,6 миллиарда долларов (ранее ожидалось 31,7 миллиарда долларов). Подробнее об этом, читайте здесь.