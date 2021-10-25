Операции НБУ на межбанке

Операции на межбанке с начала 2021 года:

всего с начала года НБУ купил 2,4 миллиарда долларов;

продал за это время 197 миллионов долларов;

чистая покупка составляет 2,18 миллиарда долларов.

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Операции регулятора на межбанке в октябре

С начала октября НБУ выкупил в резервы около 700 миллионов долларов.

Продажа валюты на межбанке НБУ в этом месяце не совершал.

Напомним , что за три дня (11 – 13 октября) НБУ выкупила на межбанке почти 120 миллионов долларов.

Что нужно знать о межбанке

Межбанк работает под контролем и управлением НБУ.

Участники валютного рынка Украины – банки и небанковские учреждения, клиенты банков, а также НБУ.

НБУ осуществляет операции на валютном рынке с целью сглаживания чрезмерных колебаний и накопления международных резервов.

Справка: Межбанковский валютный рынок – это система безналичных торгов иностранной валюты в Украину, в которой могут участвовать только банки-резиденты Украины, которые имеют соответствующую лицензию.

Наращивание международных резервов

Также стоит напомнить, что в июле в НБУ отмечали , что ситуация на валютном рынке в этом году улучшилась. Рынок развивается, углубляется и становится все более ликвидным.

Также регулятор заявлял, что намерен наращивать международные резервы и ежедневно покупать на межбанке до 5 миллионов долларов.

Прогноз объема международных резервов