Цена нефти Brent и WTI

Нефть марки Brent подешевела на 16 центов, или 0,2%, до 71,43 доллара за баррель 2 сентября, после падения на 4 цента днем ​​ранее. Нефть WTI упала в цене на 23 цента, или на 0,3%, до 68,36 доллара за баррель после роста на 9 центов на предыдущей сессии.

Обратите внимание ОПЕК + изменила базовые уровни добычи нефти и продлила соглашение до конца 2022 года

Договоренность стран ОПЕК+

Страны-члены ОПЕК и другие производители, включая Россию (группа ОПЕК+), договорились в среду продолжить политику поэтапного отказа от рекордных сокращений добычи, добавляя на рынок 400 тысячи баррелей в сутки ежемесячно.

Давление администрации Байдена

Вместе с тем ОПЕК+ повысила прогноз спроса на 2022 год и столкнулась с давлением со стороны администрации Байдена. Впоследствии администрация президента США выразила свою радость по поводу того, что группа подтвердила свою приверженность увеличению предложения.

Что не так точно, сможет ли спрос расти так же быстро, как прогнозирует ОПЕК+ и рынок, учитывая риск новых ограничений для борьбы с неурегулированным распространением мутантов COVID,

– прокомментировал представитель Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.

Что известно о странах ОПЕК + ОПЕК + – это договоренность, которая охватывает 13 стран-членов ОПЕК и ряд других. В частности Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзию, Оман, Южный Судан, Россию и Судан.

Снижение спроса на нефть

Издание CNBC отмечает, что у США есть определенные проблемы с наращиванием добычи нефти. В частности для перезапуска нефтеперерабатывающих заводов в Луизиане могут понадобиться недели после урагана Ида, который пронесся по региону. Очевидно операторы столкнутся с нехваткой электроэнергии и воды, что, как следствие, снизит спрос на нефть.

Вместе с тем энергетические компании изо всех сил пытались перезапустить платформы и трубопроводы в Мексиканском заливе, при этом около 1,4 миллиона баррелей нефти в сутки по-прежнему не добываются.

Запасы нефти в США