Об этом для 24 канала сказал эксперт по вопросам энергетики Сергей Куюн.

Мир может выдержать уменьшение объемов поставки нефти из России: в МЭА назвали ключевые факторы

"Для России выход из ОПЕК будет означать, что другие страны этой организации будут увеличивать поставки и, соответственно, это будет способствовать снижению цен на нефть в мире. Это главное, что нужно сегодня всем. То есть эмбарго, о котором говорят – это очень хорошо, но ведь оно должно идти в комплексе с понижением цен на нефть", – сказал Куюн.

Справка. ОПЕК – это организация стран, экспортирующих нефть. Картель был создан, чтобы стабилизировать цены на нефть.

Почему Россия не захочет выйти из ОПЕК

Эксперт рассказал, что объемы поставок России на экспорт нефти будут уменьшаться, но если будет расти цена на этом фоне, то доходы России будут оставаться прежними. То есть без изменений.

Поэтому надо, чтобы и снабжение российским уменьшалось, и цена на нефть в мире тоже. И вот тогда будет эффект, который нам всем так нужен, тогда это будет действительно разрушительная история.

– заявил Куюн.

Он считает, что Россия не будет выходить из ОПЕК, потому что это для нее как спасительная палка. Это ее возможность влиять на работу всего, чтобы нефти на мировой рынок больше не снабжали. Ей выгодно сохранять дефицит и высокую цену и соответственно получать больше денег.

"Если ее исключат из этой организации, то у нее не будет рычагов влияния на всемирную добычу. Есть надежда, что те же страны ОПЕК будут свободнее в своих действиях. То есть будут принимать решение и не будут оглядываться на Россию", – сказал Куюн.

По словам эксперта, следует понимать, что нефтяной картель заинтересован в высоких ценах. Они все хотят зарабатывать многое, им нужно это единство. Куюн подчеркнул, что это очень болезненная тема для всех, потому что и Европа, и США требуют больше нефти на мировой рынок, чтобы сбить цену для своих потребителей.

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