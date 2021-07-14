ОПЕК+ и ОАЭ достигли компромисса: какими будут объемы добычи нефти
Источник:Bloomberg
ОПЕК + достигла компромисса с Объединенными Арабскими Эмиратами о параметрах сделки и условия смягчения ограничений в отношении добычи нефти. Сколько баррелей в сутки теперь будет добыть страна, рассказываем дальше.
Договоренности между ОАЭ и ОПЕК+
В агентстве рассказали, что стороны договорились о компромиссном варианте для ОАЭ на счет базовых уровней добычи нефти, от которых отсчитываются квоты в соглашении.
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Компромисс между ОАЭ и ОПЕК+
Сначала ОАЭ хотели увеличить базовый уровень квот с 3,2 миллиона баррелей в сутки до 3,8 миллиона баррелей в сутки. То есть, де-факто, они требовали тем самым право в одиночку нарастить поставки на 600 тысяч баррелей в сутки.
В результате было согласовано увеличение добычи нефти до 3,65 миллиона баррелей в сутки. Новый базовый уровень для ОАЭ будет применяться с апреля 2022 года, а сама сделка будет продлена до конца 2022 года.
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Почему возникла потребность в компромиссе
Страны ОПЕК+ с начала июля не могли договориться об условиях смягчения ограничений по добыче до конца 2021 года. С одной стороны, все были согласны, что рынок нуждается в дополнительных объемах, и его участники выразили готовность нарастить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки плавными темпами в период с августа по декабрь.
В свою очередь, Саудовская Аравия, которая является крупнейшим в ОПЕК производителем нефти, настаивала на том, что страны ОПЕК+ должны вместе одновременно продлить действие соглашения, что заканчивается в апреле 2022 года, к концу следующего года.
Объединенные Арабские Эмираты отрицали выше упомянутый ход событий, требуя пересмотреть базовые уровни добычи нефти, от которых отсчитываются квоты в соглашении.
Ранее, в июле 2021 года, большинство делегатов согласились на сделку, которая требовала бы от ОПЕК+ увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно до конца 2022 года, что приведет к уменьшению остальных ограничений выпуска. Однако, Объединенные Арабские Эмираты отказались подписываться такое соглашение, настаивая на увеличении части квоты, которая касалась бы их.