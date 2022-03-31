Решение ОПЕК+

Таким образом, придерживаясь ранее намеченного плана объема увеличения добычи сырья, страны-экспортеры ОПЕК+ снова решили не реагировать расширением поставок на кризис, охвативший рынки нефти.

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Согласно заявлению, картель ратифицировал ожидаемое решение увеличения поставок на 400 тысячи баррелей в сутки, запланированное на май, на онлайн-заседании, состоявшемся 31 марта 2022 года.

Разница между ОПЕК и ОПЕК+ ОПЕК+ – это договоренность, охватывающая не только 13 стран-членов ОПЕК, но и ряд других. Речь идет об Азербайджане, Бахрейне, Брунее, Казахстане, Малайзии, Омане, Южном Судане, России и Судане.

Членами ОПЕК являются 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Экваториальная Гвинея, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Призыв увеличить объем добычи нефти

США не раз призывали ОПЕК+ увеличить добычу нефти в связи с войной в Украине. Напомним, что из-за военной агрессии России и возможного дефицита сырья при наличии устойчиво высокого спроса, н ефть ранее достигла рекордных 120 долларов за баррель . Некоторые аналитики не исключали, что она может достичь 150 долларов за баррель.

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В целях смягчения кризиса, вызванного вторжением России на территорию Украины, администрация президента США Джо Байдена планирует высвобождать около 1 миллиона баррелей в день из запасов сырой нефти в течение нескольких месяцев. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на свои источники.

Цена нефти 31 марта

Нефть марки Brent по состоянию на 17:23 по киевскому времени котировки на уровне 107,12 доллара (-3,79%), согласно данным сайта Investing.com. Что касается нефти марки WTI , то в это же время цена была на уровне 103,23 доллара за баррель (-4,36%).