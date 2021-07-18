Следующая встреча министров должна состояться уже в сентябре 2021 года. При этом, уже в декабре 2021 года планируют дать оценку рынку.

Интересно ОПЕК + переживает серьезный кризис: почему так произошло и как может отреагировать рынок нефти

Страны-члены ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти с августа на 400 тысяч баррелей в сутки до окончания текущих ограничений в 5,8 миллиона баррелей в сутки. Если добыча будет снижаться на 400 тысяч баррелей в сутки, ограничения полностью исчезнут в сентябре 2022 года.

Обратите внимание! Страны ОПЕК + с начала июля не могли договориться об условиях смягчения ограничений по добыче до конца 2021 года.

С мая 2022 года для ряда стран повысят базу отсчета снижения нефтедобычи. Это – параметр, от которого для каждой страны считается необходимый для них объем сокращения.

База отсчета снижения нефтедобычи будет повышена для:

Саудовской Аравии и России – с 11 до 11,5 миллиона баррелей в сутки;

ОАЭ – с 3,2 до 3,5 миллиона баррелей в сутки;

Ирак – с 4,65 до 4,8 миллиона баррелей в сутки;

Кувейта – с 2,8 до 2,96 миллиона баррелей в сутки.

Какие страны входят в ОПЕК+:

Членами ОПЕК являются 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Экваториальная Гвинея, Ирак, Иран, Республика Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ и Саудовская Аравия.

В то же время ОПЕК+ – это договоренность, которая охватывает не только страны-члены, но и ряд других. Речь идет об Азербайджане, Бахрейн, Бруней, Казахстане, Малайзии, Омане, Южном Судане, России и Судане.