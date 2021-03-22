Не 8 тысяч, а средняя зарплата – в ОП рассказали о помощи ФЛП в красной зоне
В городах Украины, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, снова усиливают карантин. Тимофей Милованов рассказал, как теперь будет работать программа поддержки предпринимателей.
Источник:24 канал
Помощь будут оказывать предпринимателям из городов, которые попали в красную зону. Об этом советник председателя Офиса Президента заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
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Как будет работать программа поддержки ФЛП
Местная власть должна разработать пакет поддержки и показать его центральной власти.
Тогда центральная власть добавит к тем средствам, которые готова предоставить местная, еще 100%. То есть стараемся все вместе помочь пополам. Вместе будет легче найти средства, чем политически выбирать одну сторону, которая должна поддержать всех,
– сказал Милованов.
Размер пособия будет разным
Размер выплаты составит среднюю зарплату в том регионе, где проживает конкретный предприниматель.
"Помощь должна быть адаптирована к средней зарплате и ценам в конкретных городах. Кто-то может даже получить больше чем в Киеве, такое тоже возможно", – пояснил чиновник.
Он добавил, что есть регионы со сложной финансовой ситуацией. Они могут обратиться к центральной власти, и решить, делать ли исключения.
Должно быть обращение, что извините, у нас не получается, нет денег. Тогда центральная власть сможет помочь,
– отметил советник Андрея Ермака.
Милованов отметил, что выплаты будут осуществляться обязательно через приложение "Дия". Это обеспечит прозрачность и скорость.
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