В городах Украины, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, снова усиливают карантин. Тимофей Милованов рассказал, как теперь будет работать программа поддержки предпринимателей.

Помощь будут оказывать предпринимателям из городов, которые попали в красную зону. Об этом советник председателя Офиса Президента заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Читайте также В Харькове закончились места в ковидних госпиталях: больных перенаправляют в регионы – фото

Как будет работать программа поддержки ФЛП

Местная власть должна разработать пакет поддержки и показать его центральной власти.

Тогда центральная власть добавит к тем средствам, которые готова предоставить местная, еще 100%. То есть стараемся все вместе помочь пополам. Вместе будет легче найти средства, чем политически выбирать одну сторону, которая должна поддержать всех,

– сказал Милованов.

Размер пособия будет разным

Размер выплаты составит среднюю зарплату в том регионе, где проживает конкретный предприниматель.

"Помощь должна быть адаптирована к средней зарплате и ценам в конкретных городах. Кто-то может даже получить больше чем в Киеве, такое тоже возможно", – пояснил чиновник.

Он добавил, что есть регионы со сложной финансовой ситуацией. Они могут обратиться к центральной власти, и решить, делать ли исключения.

Должно быть обращение, что извините, у нас не получается, нет денег. Тогда центральная власть сможет помочь,

– отметил советник Андрея Ермака.

Милованов отметил, что выплаты будут осуществляться обязательно через приложение "Дия". Это обеспечит прозрачность и скорость.

Обратите внимание! Сейчас красная зона действует в Киеве, Сумской, Одесской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Кроме того, во Львове ввели локдаун. Такие ограничения предусматривают запрет для заведений общественного питания принимать посетителей. Кроме того, все развлекательные заведения должны быть закрыты.