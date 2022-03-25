В ОП подсчитали, сколько Украине удалось привлечь денег из-за рубежа за месяц
Украине удалось привлечь около 4 миллиардов долларов из-за рубежа за месяц. Речь идет обо всех средствах от иностранных партнеров.
В то же время экономика страны "переживает" шок. Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.
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Речь идет о цифрах, близких к 4 миллиардам долларов,
– сообщил Шурма.
По разным оценкам, потери в экономике Украины за месяц составляют от 35 до 60%. Но сейчас рано говорить об общих потерях. Все зависит от военной ситуации в стране.
"Но важно не то, насколько она (экономика – 24 канал) пострадала, а то, что мы будем делать, чтобы ее восстановить", – подчеркнул заместитель главы ОП.
Очень важной составляющей экономики является экспорт. За границу Украина может поставлять продукты трех отраслей: металлургия, аграрная отрасль и ИТ-отрасль. Правительство обещает делать все возможное, чтобы они развивались с возможностью экспорта.
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