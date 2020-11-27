Программа развития ООН поддерживает идею создания свободной экономической зоны на Донбассе. Это позволит создать новые рабочие места, что будет способствовать сокращению бедности, быстрому и устойчивому экономическому развитию,

Кроме этого, в ООН также поддерживают и восстановление связей с населением неподконтрольных территорий. Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказала постоянная представительница ПРООН в Украине Дафина Герчева.

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Она также отметила, что конфликт нанес сильный удар по Донецкой и Луганской областях. Это привело к неутешительным экономическим перспективам, потере работы, бедности и социальной изоляции.

Поэтому ПРООН готова и дальше способствовать развитию местной экономики, укреплять социальную сплоченность и поддерживать усилия по восстановлению мира.

Создание свободной экономической зоны на Донбассе вполне реально, - Герчева

По ее словам, идея свободной экономической зоны состоит в том, чтобы привлечь инвесторов и создать рабочие места. Эта инициатива могла бы решить проблему отсутствия инвестиций. В частности, будут предложены новые возможности для:

местных предпринимателей;

местных общин;

поставщиков социальных услуг, которые сейчас страдают от устаревшей инфраструктуры и нехватки финансовых ресурсов, чтобы охватить всех в этих регионах и удовлетворить их потребности.

Дафина Герчева подчеркнула, что воплощение этой инициативы является вполне реальным при определенных предпосылках. В частности, нужно обеспечить прозрачность и подотчетность по привлечению и выделению прямых иностранных или отечественных инвестиций.

Государственные органы должны иметь возможность эффективно работать на местах, обеспечивая верховенство права, защищая права человека, обеспечивая доступ к правосудию и информации и реагируя на потребности местных общин,

- считает она.

Кроме этого, по ее мнению, крайне важно восстанавливать связи с населением неподконтрольных правительству Украины территорий.