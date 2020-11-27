В ООН поддерживают идею создания свободной экономической зоны на Донбассе
Программа развития ООН поддерживает идею создания свободной экономической зоны на Донбассе. Это позволит создать новые рабочие места, что будет способствовать сокращению бедности, быстрому и устойчивому экономическому развитию,
Кроме этого, в ООН также поддерживают и восстановление связей с населением неподконтрольных территорий. Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказала постоянная представительница ПРООН в Украине Дафина Герчева.
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Она также отметила, что конфликт нанес сильный удар по Донецкой и Луганской областях. Это привело к неутешительным экономическим перспективам, потере работы, бедности и социальной изоляции.
Поэтому ПРООН готова и дальше способствовать развитию местной экономики, укреплять социальную сплоченность и поддерживать усилия по восстановлению мира.
Создание свободной экономической зоны на Донбассе вполне реально, - Герчева
По ее словам, идея свободной экономической зоны состоит в том, чтобы привлечь инвесторов и создать рабочие места. Эта инициатива могла бы решить проблему отсутствия инвестиций. В частности, будут предложены новые возможности для:
- местных предпринимателей;
- местных общин;
- поставщиков социальных услуг, которые сейчас страдают от устаревшей инфраструктуры и нехватки финансовых ресурсов, чтобы охватить всех в этих регионах и удовлетворить их потребности.
Дафина Герчева подчеркнула, что воплощение этой инициативы является вполне реальным при определенных предпосылках. В частности, нужно обеспечить прозрачность и подотчетность по привлечению и выделению прямых иностранных или отечественных инвестиций.
Государственные органы должны иметь возможность эффективно работать на местах, обеспечивая верховенство права, защищая права человека, обеспечивая доступ к правосудию и информации и реагируя на потребности местных общин,
- считает она.
Кроме этого, по ее мнению, крайне важно восстанавливать связи с населением неподконтрольных правительству Украины территорий.
Что такое свободная экономическая зона?
Это часть территории страны, где действуют особые таможенные и налоговые правила. Прежде всего речь идет о льготах для бизнеса, в частности налоговых.
Свободная экономическая зона должна заинтересовать инвестора вкладывать деньги в определенный регион. Кроме этого, создание СЭЗ должно способствовать увеличению экспорта товаров и услуг, внедрению новых технологий, более рациональному использованию природных и трудовых ресурсов.
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