По мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины является приемлемым. Кстати, он составляет 2 558 миллиардов гривен, то есть более 90 миллиардов долларов.

По словам Шмыгаля, придерживались всех параметров бюджета, дефицита госбюджета, займов, которые планировали взять в прошлом году. Собственно, как отметил премьер, это и привело к естественному росту долга.

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Что говорит Шмыгаль о долге

Политик успокоил, что размер совокупного долга – в пределах допустимых параметров. Кроме того, его согласовали со всеми министерствами и международными партнерами.

Он...является приемлемым для международных инвесторов и не выходит за пределы сумм, которые недопустимы или затрудняют обслуживание государственного долга,

– подчеркнул Шмыгаль.

Каким был госдолг раньше

Шмыгаль рассказал, что по состоянию на начало 2020 года сумма государственного долга была около 85 миллиардов долларов, то есть на 5 миллиардов меньше.

Кстати, госдолг в 2020 году увеличился почти на миллиард долларов только за ноябрь.



Госдолг Украины раньше / Инфографика 24 канала