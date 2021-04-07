Прогноз роста валового внутреннего продукта в Украине– на 4%. Но когда речь идет о глобальной экономике, то риски всегда есть.

В то же время 4%, о которых говорит Международный валютный фонд, – это ниже, чем заложено в госбюджете на 2021 год. Там – 4,2–4,3% реального роста. Об этом в эфире сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

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Благодаря чему ВВП может вырасти

По его словам, рост ВВП в 2021 году возможен благодаря потреблению домохозяйств. Средняя зарплата будет увеличиваться. Кредитный ресурс станет доступнее, в частности благодаря программе 5–7–9% и ипотечному кредитованию.

Также внутренний валовой продукт может увеличиться благодаря:

инвестициям;

дополнительным расходам государственного бюджета;

улучшению мировой конъюктуры.

Он отметил, что Украина – экспортное зависимое государство. Она почти половину своего ВВП получает благодаря внешним рынкам.

Это базовый прогноз. Мы ожидаем, что этот рост может быть больше,

– подчеркнул Устенко.

Напомним, что глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко спрогнозировал рост экономики Украины в 2021 году на 4,6% ВВП.

Что такое ВВП? Валовой внутренний продукт – это интегрированный показатель экономического развития страны. Он характеризует результат производственной деятельности резидентов в пределах экономической территории страны и измеряется совокупной стоимостью товаров и услуг, произведенных ими для конечного использования.

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