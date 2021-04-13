Олег Устенко рассказал, что украинская сторона рассчитывает на первый пересмотр программы МВФ до июля 2021 года. Тогда деньги государство получит в сентябре. Однако такой сценарий возможен только в случае, если Украина выполнит условия программы Международного валютного фонда.

Советник президента по вопросам экономики Олег Устенко рассказал подробнее об условиях, согласно которым возможен такой вариант развития событий. Он отметил: Украина может рассчитывать на первый пересмотр программы до июля 2021 года.

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Когда Украина может рассчитывать на транш

По словам Олега Устенко, Украина может рассчитывать на первый пересмотр программы до июля 2021 года.

В базовом сценарии мы движемся по пути, что соглашение между Украиной и МВФ существует. И в этом случае деньги должны быть в стране до сентября. Крайний желаемый срок, когда вопрос по Украине должен быть вынесен на совет директоров Фонда, – июль, поскольку в августе в МВФ месяц отпусков,

– рассказал советник президента.

Он также добавил, что до июля Украина должна выполнить условия программы МВФ. По его мнению, уже многое удалось сделать.

"В части Минфина сейчас с МВФ обсуждается дефицит бюджета на 2022 год. Это не барьер в переговорах. По поводу НБУ они обо всем договорились. Будут внесены изменения в закон о банках и закон о Нацбанке, которые повысят его независимость", – сказал экономист.

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