Деньги могут быть до сентября, – у Зеленского назвали условия получения транша от МВФ
Олег Устенко рассказал, что украинская сторона рассчитывает на первый пересмотр программы МВФ до июля 2021 года. Тогда деньги государство получит в сентябре. Однако такой сценарий возможен только в случае, если Украина выполнит условия программы Международного валютного фонда.
Источник:"РБК-Украина"
Советник президента по вопросам экономики Олег Устенко рассказал подробнее об условиях, согласно которым возможен такой вариант развития событий. Он отметил: Украина может рассчитывать на первый пересмотр программы до июля 2021 года.
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Когда Украина может рассчитывать на транш
По словам Олега Устенко, Украина может рассчитывать на первый пересмотр программы до июля 2021 года.
В базовом сценарии мы движемся по пути, что соглашение между Украиной и МВФ существует. И в этом случае деньги должны быть в стране до сентября. Крайний желаемый срок, когда вопрос по Украине должен быть вынесен на совет директоров Фонда, – июль, поскольку в августе в МВФ месяц отпусков,
– рассказал советник президента.
Он также добавил, что до июля Украина должна выполнить условия программы МВФ. По его мнению, уже многое удалось сделать.
"В части Минфина сейчас с МВФ обсуждается дефицит бюджета на 2022 год. Это не барьер в переговорах. По поводу НБУ они обо всем договорились. Будут внесены изменения в закон о банках и закон о Нацбанке, которые повысят его независимость", – сказал экономист.
Коротко о транше МВФ
- В 2020 году МВФ утвердил 18-месячную программу финансирования. По ней Украина должна была получить помощь в 5 миллиардов долларов. 2 миллиарда уже поступили в 2020 году, а следующие 2 миллиарда до сих пор не получили.
- Это могло случиться из-за несоблюдения обязательств со стороны Украины. Впрочем министр финансов Сергей Марченко опроверг эту информацию.
- В то же время министр сказал, что Украина планирует в ближайшее время заключить соглашение staff level agreement с МВФ.
- 7 апреля 2021 года в НБУ сообщили, что Украина может получить дополнительные более 2,7 миллиарда долларов от МВФ. Это возможно в рамках новой инициативы Фонда по дополнительной эмиссии специальных прав заимствования.
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