Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, накануне состоялись аукционы между "Укрэнерго" и "Центрэнерго".

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Глава Минэнергетики напомнил, что еще почти 90 миллионов гривен удалось аккумулировать в результате экономии бюджета самого министерства. Соответствующие средства также будут направлены на зарплаты горнякам после согласования бюджетным комитетом парламента.

Галущенко также обратился к представителям профсоюзов с просьбой проконтролировать на местах, чтобы перечисленные средства руководство предприятий использовало именно на выплату зарплат, а не изменило их назначение.

Мы соответствующую работу с руководителями предприятий уже провели, на постоянном контакте с ними находится мой первый заместитель. Но мы рассчитываем и на вашу поддержку. Если профсоюзы видят на местах такие случаи, сообщайте, мы будем оперативно реагировать,

– подчеркнул Герман Галущенко.

Первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко отметил, что за 11 месяцев 2021 года шахтерам выплатили 6,5 миллиарда гривен. Он констатировал, что уровень расчетов по заработной плате составляет почти 85%.

Отчет Минэнергетики о зарплатах шахтерам: смотрите видео

Протесты шахтеров: главное

Горняки ГП "Львовуголь" жалуются на то, что им регулярно не выплачивают зарплаты. Когда же деньги все-таки дают, то не полностью, а лишь частями. Из-за этого шахтеры часто устраивают забастовки и отказываются работать.

7 декабря горняки шахты "Червоноградская" отказались выходить на поверхность, потому что им задолжали более 236 миллионов гривен. Впоследствии уже работники 5 шахт Львовщины вышли на протест – они перекрывали дорогу.

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