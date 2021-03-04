Правительство не будет ограничивать цены на продукты, – Шмыгаль
Существенного роста цен на продукты пока нет, говорят в Кабмине. Если подорожания и произошли, то связаны с объективными экономическими причинами, которыми правительство уже занимается.
Источник:Правительственный портал
Между тем вводить какие-то устойчивые ограничения на цены определенных продуктов правительство в ближайшее время не планирует. Наоборот, хотят увеличить спрос на ту продукцию, которая в дефиците.
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В то же время вмешиваться в рынок, устанавливать ограничения на цены правительство не планирует. Мы будем стимулировать или поддерживать производителей, чтобы увеличить спрос там, где есть дефицит, который вызывает скачок цен,
– сообщил Денис Шмыгаль.
Цены на продукты выросли незначительно
Денис Шмыгаль отметил, что существенного роста цен на продукты пока не отмечается. В то же время на некоторые группы товаров подорожание все-таки произошло: из-за сезонных факторов и объективных экономических причин.
Если сравнивать цены год к году и месяц к месяцу, в отдельных группах продуктов есть объективные причины. Шмыгаль отметил: их понимают и знают как урегулировать. Однако вводить какие-то ограничения цен Кабмин не будет.
Рост цен на топливо
Также премьер-министр прокомментировал рост цен на топливо. Он надеется, что в ближайшее время ситуацию на рынке горючего урегулируют. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сейчас проводит встречи с представителями сетей. Так пытаются выявить причины, почему цены на бензин и дизельное топливо поднялись.
Если есть какие-то сговоры, если есть какие-то злоупотребления на этом рынке, все контролирующие и проверяющие органы получили протокольное поручение Кабинета Министров,
– сообщил Денис Шмыгаль.
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