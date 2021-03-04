Существенного роста цен на продукты пока нет, говорят в Кабмине. Если подорожания и произошли, то связаны с объективными экономическими причинами, которыми правительство уже занимается.

Между тем вводить какие-то устойчивые ограничения на цены определенных продуктов правительство в ближайшее время не планирует. Наоборот, хотят увеличить спрос на ту продукцию, которая в дефиците.

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В то же время вмешиваться в рынок, устанавливать ограничения на цены правительство не планирует. Мы будем стимулировать или поддерживать производителей, чтобы увеличить спрос там, где есть дефицит, который вызывает скачок цен,

– сообщил Денис Шмыгаль.

Цены на продукты выросли незначительно

Денис Шмыгаль отметил, что существенного роста цен на продукты пока не отмечается. В то же время на некоторые группы товаров подорожание все-таки произошло: из-за сезонных факторов и объективных экономических причин.

Если сравнивать цены год к году и месяц к месяцу, в отдельных группах продуктов есть объективные причины. Шмыгаль отметил: их понимают и знают как урегулировать. Однако вводить какие-то ограничения цен Кабмин не будет.

Обратите внимание! По информации Госстата, за 2020 год больше всего подорожали сахар – на 46,2%, гречка – на 34,8%, яйца – на 30,4%, а также подсолнечное масло – на 22,2%.

Рост цен на топливо

Также премьер-министр прокомментировал рост цен на топливо. Он надеется, что в ближайшее время ситуацию на рынке горючего урегулируют. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сейчас проводит встречи с представителями сетей. Так пытаются выявить причины, почему цены на бензин и дизельное топливо поднялись.

Если есть какие-то сговоры, если есть какие-то злоупотребления на этом рынке, все контролирующие и проверяющие органы получили протокольное поручение Кабинета Министров,

– сообщил Денис Шмыгаль.

Отметим: несколько популярных украинских сетей АЗС в течение 12 – 19 февраля подняли цены на автогаз. Стоимость голубого топлива в среднем выросла на 35 копеек за литр.