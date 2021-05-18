Соответствующее постановление Кабинет Министров принял 14 мая. Согласно ему, вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизельного топлива – 7 гривен за литр, а также бензина – 5 гривен за литр.

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В Офисе Президента прошла встреча с представителями операторов рынка нефтепродуктов

В Офисе Президента отметили, такое решение было принято, чтобы предотвратить необоснованный рост цен на топливо в розничных сетях. По словам участников встречи, это обусловлено:

подорожанием сырья на мировых рынках;

нелегальным рынком нефтепродуктов внутри страны;

системным уклонением от уплаты налогов нефтепереработчиками.

Вследствие этого компании, работающие прозрачно на рынке, проигрывают конкуренцию за потребителя менее добропорядочным поставщикам горючего.

Представители операторов рынка нефтепродуктов отметили, что поддерживают установление честных и прозрачных условий для работы бизнеса. В то же время заместитель главы ОП рассказала, что приоритетом власти в ближайшее время будет работа для борьбы с нелегальным рынком нефтепродуктов. Ведь из-за этого бюджет недополучает до 20 миллиардов гривен.

Юлия Свириденко добавила, правительство и президент готовы рассмотреть предложения представителей рынка относительно шагов, которые необходимо осуществить, чтобы избавить Украину от нелегальных продавцов нефтепродуктов.

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