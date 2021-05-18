Соответствующее постановление Кабинет Министров принял 14 мая. Согласно ему, вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизельного топлива – 7 гривен за литр, а также бензина – 5 гривен за литр.
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В Офисе Президента прошла встреча с представителями операторов рынка нефтепродуктов
В Офисе Президента отметили, такое решение было принято, чтобы предотвратить необоснованный рост цен на топливо в розничных сетях. По словам участников встречи, это обусловлено:
- подорожанием сырья на мировых рынках;
- нелегальным рынком нефтепродуктов внутри страны;
- системным уклонением от уплаты налогов нефтепереработчиками.
Вследствие этого компании, работающие прозрачно на рынке, проигрывают конкуренцию за потребителя менее добропорядочным поставщикам горючего.
Представители операторов рынка нефтепродуктов отметили, что поддерживают установление честных и прозрачных условий для работы бизнеса. В то же время заместитель главы ОП рассказала, что приоритетом власти в ближайшее время будет работа для борьбы с нелегальным рынком нефтепродуктов. Ведь из-за этого бюджет недополучает до 20 миллиардов гривен.
Юлия Свириденко добавила, правительство и президент готовы рассмотреть предложения представителей рынка относительно шагов, которые необходимо осуществить, чтобы избавить Украину от нелегальных продавцов нефтепродуктов.
Правительство ввело государственное регулирование цен на топливо: что известно
- Кабинет Министров 14 мая 2021 года одобрил государственное регулирование торговой надбавки к средней цене топлива. Поэтому продавцы топлива должны учитывать эту надбавку при установлении розничной цены.
- В правительстве пояснили, что ввели такое решение временно, только на период карантина.
- АЗС должны устанавливать надбавку к средней цене топлива – не более 7 гривен за литр дизельного топлива, а также не более чем 5 гривен за литр бензина.
- Европейская бизнес ассоциация выступила против такого решения, которое "неприемлемо в цивилизованной европейской стране". Мол, регулирование цен приведет к убыткам для бизнеса и скажется на поступлениях в бюджет.