Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг знизила тарифи на розподіл газу для 13 компаній. Тепер максимальний тариф складатиме 1,79 гривні за кубометр.

Джерело: 24 канал

Відповідне рішення ухвалили під час засідання комісії 30 січня.

Важливо Тарифи на газ у 2021: яка ціна у різних постачальників у лютому

Тарифи переглянули такі облгази

ПрАТ "Гадячгаз",

АТ "Закарпатгаз",

АТ "Івано-Франківськгаз",

АТ "Лубнигаз",

ПрАТ "Мелітопольгаз",

АТ "Миколаївгаз",

АТ "Полтавагаз",

ПрАТ "Тернопільгаз",

АТ "Тисменицягаз",

ПрАТ "Уманьгаз",

АТ "Харківгаз",

АТ "Чернівцігаз",

ТОВ "Газовик".



Тарифи на розподіл газу знизили для 13 облгазів / Фото НКРЕКП

Як змінилася ціна

Згідно з рішенням, максимальний тариф на послуги розподілу природного газу становитиме 1,79 гривні за 1 кубометр на місяць без ПДВ. Таке рішення ухвалили "з метою недопущення соціальної напруги серед населення".

Зауважимо, що раніше Кабмін ухвалив постанову про обмеження ціни на газ для населення. Тож, на період карантину гранична ціна на газ становить 6,99 гривні за кубометр. Водночас газопостачальна компанія "Нафтогаз" встановила ціну на газ у лютому на рівні 6,86 гривні за кубометр, що нижче, ніж максимальна ціна, встановлена Кабміном.



Ціна на газ / Інфографіка 24 каналу