Решение было принято 20 декабря на заседании. Оно вступит в силу с февраля 2022 года.

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Минимальные цены на пакеты

Цены на пакеты, которые имеют толщину более 50 микрометров, составят:

  • без ручек и боковых складок – 2 гривны;
  • без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок – 2,50 гривны;
  • с ручками и боковыми складками – 3 гривны.

Речь идет о пакетах, которые используют для упаковки в общепитах и ​​магазинах.

Как сообщил заместитель министра экономики Денис Кудин, каждый год каждый украинец использует около 500 пластиковых пакетов. По его мнению, введение минимальных цен позволит людям пользоваться экосумочками.

Пластикові пакети

Запрет пластиковых пакетов / Инфографика 24 канала

Пластиковые пакеты – под запретом: что известно

  • С 10 декабря 2021 года запретили бесплатно распространять пластиковые пакеты в магазинах и заведениях общественного питания.
  • Ограничения не действуют на сверхтонкие пакетики и биоразлагаемые, которые используют для упаковки свежей рыбы, мяса, льда и т.п. до 1 января 2023 года.
  • Уже с марта 2022 года запретят распространять сверхтонкие, тонкие и оксоразлагаемые пластиковые пакеты.

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