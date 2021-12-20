Решение было принято 20 декабря на заседании. Оно вступит в силу с февраля 2022 года.
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Минимальные цены на пакеты
Цены на пакеты, которые имеют толщину более 50 микрометров, составят:
- без ручек и боковых складок – 2 гривны;
- без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок – 2,50 гривны;
- с ручками и боковыми складками – 3 гривны.
Речь идет о пакетах, которые используют для упаковки в общепитах и магазинах.
Как сообщил заместитель министра экономики Денис Кудин, каждый год каждый украинец использует около 500 пластиковых пакетов. По его мнению, введение минимальных цен позволит людям пользоваться экосумочками.
Запрет пластиковых пакетов / Инфографика 24 канала
Пластиковые пакеты – под запретом: что известно
- С 10 декабря 2021 года запретили бесплатно распространять пластиковые пакеты в магазинах и заведениях общественного питания.
- Ограничения не действуют на сверхтонкие пакетики и биоразлагаемые, которые используют для упаковки свежей рыбы, мяса, льда и т.п. до 1 января 2023 года.
- Уже с марта 2022 года запретят распространять сверхтонкие, тонкие и оксоразлагаемые пластиковые пакеты.
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