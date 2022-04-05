Глава Офиса президента добавил, что сотрудничество с государством-агрессором стало очень токсичным. Ермак написал, что стоимость этого проекта составляет более 6 миллиардов долларов. Однако он подчеркнул, что масштаб санкций должен быть больше.

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ExxonMobil заморозила многомиллиардный проект в России

По данным российских СМИ, "дочка" ExxonMobil – Exxon Neftegaz Limited – в феврале объявила о старте тендера по отбору подрядчиков на строительство проекта "Дальневосточный СПГ".

В частности, у компании біла цель найти специалистов для проведения оценки качества материалов для строительства и поиска производителей железобетонных изделий. Также сообщают, что в феврале (еще до начала полномасштабной войны в Украине) губернатор Хабаровского края встречался с руководством компании Exxon, которая, по его словам, заявила о готовности начать работу над проектом.

Что известно о ExxonMobil Это частная нефтяная корпорация США в штате Нью-Йорк. Стоимость акций корпорации по состоянию на 5 апреля колеблется на уровне 84 долларов за штуку. Рыночная капитализация ExxonMobil колеблется на уровне 355,6 миллиарда долларов, информирует Это частная нефтяная корпорация США в штате Нью-Йорк. Стоимость акций корпорации по состоянию на 5 апреля колеблется на уровне 84 долларов за штуку. Рыночная капитализация ExxonMobil колеблется на уровне 355,6 миллиарда долларов, информирует Yahoo!Finance.

Добавим, что американская компания ExxonMobil еще 1 марта 2022 года сообщила о решении выйти из проекта "Сахалин-1", которым она управляет от имени международного консорциума японских, индийских и российских компаний. В ExxonMobil заявили о начале этого процесса. Главная причина – нападение России на Украину. Кроме того, нефтегазовая компания заявила о решении остановить инвестиции в Россию. Сообщают, что предварительно мощность терминала "Дальневосточный СПГ" в 6,2 миллиона тонн в год. Он был частью консорциума "Сахалин-1". Запуск планировалось на 2027 – 2028 годы. Стоимость проекта колебалась на уровне 4,2 миллиарда долларов.

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