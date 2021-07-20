Один официально работающий содержит двух безработных, –Минэкономики

Теневой фонд оплаты труда в Украине оценивается в около 500 миллиардов гривен в год. Об этом рассказал первый вице-премьер-министр экономики Алексей Любченко во время форума "Украина 30. Трудовые ресурсы".

Теневой фонд

Теневой фонд оплаты труда оценивается почти в пол триллиона гривен в год. Господин Любченко отметил, что благодаря этим средствам правительство может развивать стратегические проекты, повышать заработные платы и пенсии, социальные стандарты.

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Один работающий содержит двух безработных

Любченко, во время своего выступления, рассказал и о неутешительной статистике, когда в Украине один официально устроен работник фактически содержит двух безработных.

В прошлом году, по данным реестра физических лиц-плательщиков налогов, 11,3 миллиона граждан Украины получали официально заработную плату, почти 11 миллионов не получали совсем никакого дохода,

– рассказал Любченко.

Также он добавил, что в Украине более 11 миллионов пенсионеров, размер пенсии которых зависит от легально работающих граждан.

Алексей Любченко во время форума "Украина 30. Трудовые ресурсы" / Фото: Фейсбук форума

Напомним, что у нас сейчас действует принцип солидарной пенсии. То есть, когда граждане, которые работают, платят взносы в Пенсионный фонд Украины и сразу из этих средств выплачиваются пенсии нынешним пенсионерам. Здесь работает принцип солидарности поколений. Фактически молодое поколение платит пенсии старшему.

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То есть, имеем за счет одного постоянно работающего содержание двух неработающих,

– подытожил Любченко.

Политик отметил также, что по состоянию на сегодня от 2 до 3 миллионов украинцев работают за рубежом. Для их возвращения нужно применить инструмент общественного диалога, чтобы создать баланс интересов гражданин, государства и бизнеса.

Что известно о форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы" Во время двух дней спикеры форума будут говорить о государственном видение относительно возвращения трудовых мигрантов, государственных программах для преодоления безработицы, изменениях на рынке труда из-за пандемии коронавируса. А также – о новом трудовом кодексе, цифровизацию как неотъемлемую составляющую сферы трудовых отношений и Европейскою социальною хартию и Конвенцию Международной организации.

Онлайн трансляция Всеукраинского форума "Украина 30. Трудовые ресурсы"