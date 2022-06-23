Один из крупнейших в мире производителей краски и лаков Tikkurila решил полностью уйти из России

Из-за войны в Украине американский холдинг PPG Industries сворачивает бизнес в России. Поэтому рынок страны-агрессора покидает и входящий в него финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila.

После нападения России на Украину Tikkurila ограничила свою работу в России. Однако спустя более 3 месяцев войны она решила присоединиться к длинному списку компаний, полностью покинувших рынок страны-террориста.

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Tikkurila полностью уходит с российского рынка

После вторжения России в Украину Tikkurila Group прекратила продажу продукции госпредприятиям, нефтегазовой и авиационной промышленности и другим предприятиям страны-агрессора, попавшим под санкции.

В заявлении компании, обнародованном 20 июня, говорится, что она сейчас осуществляет лишь минимальный объем продаж в России, чтобы получить достаточное для выплаты зарплаты сотрудникам количество местной валюты.

Из-за нашей неспособности стабильно работать даже на этом минимальном уровне PPG приняло решение активировать варианты выхода из России, включая возможные продажи или контролируемый выход с российского рынка,

– заявили в компании.

В Tikkurila также планируют пожертвовать чистую прибыль от деятельности в России в 2022 году некоммерческим организациям, оказывающим прямую гуманитарную помощь.

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Кратко о Tikkurila Group

Tikkurila – ведущая компания по производству красок в Скандинавии. Ее предприятия находятся в 11 странах.

В России компания имеет 3 производственных площадки, 3 учебных центра и 10 складов, на которых работают около тысячи сотрудников.

Первый завод на территории страны-агрессора построили еще в 1995 году.

Компания выпускает краски под брендами Tikkurila, Finncolor, ТЕКС и Ленинградские краски.

С июня 2021 года Tikkurila входит в состав американского холдинга PPG Industries Inc.

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