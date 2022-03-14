Citigroup закрывает ряд направлений в России

В Citigroup заявили, что немедленно завершают оценку сделок банка в России. Также напомним, что Citigroup заявила о закрытии работы в потребительском сегменте России еще в апреле 2021 года.

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Теперь мы решили расширить сферу нашего выхода, чтобы включить другие направления бизнеса и продолжать уменьшать оставшиеся операции и риски. Из-за характера работы с банковскими и финансовыми услугами исполнение этого решения требует времени,

– говорится в заявлении Citigroup.

Интересно знать! Citigroup – четвертый крупнейший банк США после JP Morgan, Bank of America и Wells Fargo, согласно данным Федерального резерва США, выполняющего роль центробанка.

Финансовые риски Citigroup в России

Стоит отметить, что Citigroup имеет самые большие риски в России среди американских банков в объеме почти 10 миллиардов долларов. Ранее компания прогнозировала, что может потерять почти половину этой суммы при худшем сценарии.

В компании добавили, что "решили перестать привлекать любой новый бизнес или клиентов". Банк будет помогать транснациональным корпорациям, многие из которых сворачивают работу в России.

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