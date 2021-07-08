Очередной рост цен: какой продукт может существенно подорожать

Эксперты считают, что уже в следующем месяце стоимость яиц может существенно вырасти. Это связано с рекордным сокращением производства данной продукции.

Почему и на сколько вырастет цена

В августе население может почувствовать рост цен на куриные яйца, рассказывает аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин. Цена может достичь пика, который украинцы наблюдали в феврале – около 40 гривен за десяток.

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Эта цена, скорее всего, будет держаться до следующей весны, если ситуация кардинально не изменится и не увеличится промышленное производство яиц,

– объяснил эксперт.

Причины роста цен в начале 2021 года

Снижение производства. В начале 2021 года подорожания яиц произошло из-за снижения их производства на 25% в январе – мае. По словам Литвин, такого не было на протяжении последних лет двадцати.

В начале 2021 года подорожания яиц произошло из-за снижения их производства на 25% в январе – мае. По словам Литвин, такого не было на протяжении последних лет двадцати. Подорожание кормов . Сокращение также связано с ростом на 60% цен на кормовые культуры для птицы

. Сокращение также связано с ростом на 60% цен на кормовые культуры для птицы Снижение экспорта яиц – еще один фактор убыточности производства – почти вдвое за пять месяцев.

В июне 2021 года цена на основные кормовые культуры: пшеницу и кукурузу – выросла на 60%, тогда как цена на яйца упала на 5 – 7% по сравнению с июнем прошлого года. По мнению Литвин, в таких условиях производителям трудно работать из-за высокого уровня убыточности.

Согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, цены на яйца в апреле 2021 года были уже на 90% выше прошлогодних.