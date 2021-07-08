Почему и на сколько вырастет цена
В августе население может почувствовать рост цен на куриные яйца, рассказывает аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин. Цена может достичь пика, который украинцы наблюдали в феврале – около 40 гривен за десяток.
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Эта цена, скорее всего, будет держаться до следующей весны, если ситуация кардинально не изменится и не увеличится промышленное производство яиц,
– объяснил эксперт.
Причины роста цен в начале 2021 года
- Снижение производства. В начале 2021 года подорожания яиц произошло из-за снижения их производства на 25% в январе – мае. По словам Литвин, такого не было на протяжении последних лет двадцати.
- Подорожание кормов. Сокращение также связано с ростом на 60% цен на кормовые культуры для птицы
- Снижение экспорта яиц – еще один фактор убыточности производства – почти вдвое за пять месяцев.
В июне 2021 года цена на основные кормовые культуры: пшеницу и кукурузу – выросла на 60%, тогда как цена на яйца упала на 5 – 7% по сравнению с июнем прошлого года. По мнению Литвин, в таких условиях производителям трудно работать из-за высокого уровня убыточности.