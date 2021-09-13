Очередной рекорд: цена газа в Европе превысила 750 долларов

Цена на газ на главном европейском хабе TTF по состоянию 13 сентября выросла до 754 долларов за тысячу кубометров. Таким образом стоимость голубого топлива установила новый рекорд.

Цена октябрьского фьючерса по индексу хаба TTF теперь 60,3 евро за мегаватт-час или 754,43 доллара за тысячу кубометров.

К теме Все из-за России: цена на газ в Европе установила абсолютный рекорд

Причины роста цен

В таком увеличении стоимости газа есть несколько причин. Главной среди них является истощение "Газпромом" своих газохранилищ в Европе. В то же время газовый монополист не наращивает транзит газа через Украину и отказался закупать все дополнительные твердые мощности Украины.

Также на европейском рынке есть проблема с собственной добычей. Например, из-за истощения ресурсов, нидерландское месторождение Гронинген могут закрыть на 3 года раньше запланированного срока.



Тенденция к росту цены на газ на европейских рынках / Скриншот УЭБ

Котировки на европейских хабах

Самые низкие котировки наблюдались на хабе CEEGEX/HUDEX. По состоянию на 10 сентября они составляли 50 евро за мегаватт-час. На остальных хабах эта цифра составляет 56,72 евро.

В то же время в Украине, по данным Украинской энергетической биржи, по состоянию на 10 сентября 2021 года цена на голубое топливо в Украине достигла отметки 22 000 за кубометр газа.

Европу беспокоят эти тенденции