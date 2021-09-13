Цена октябрьского фьючерса по индексу хаба TTF теперь 60,3 евро за мегаватт-час или 754,43 доллара за тысячу кубометров.

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Причины роста цен

В таком увеличении стоимости газа есть несколько причин. Главной среди них является истощение "Газпромом" своих газохранилищ в Европе. В то же время газовый монополист не наращивает транзит газа через Украину и отказался закупать все дополнительные твердые мощности Украины.

Также на европейском рынке есть проблема с собственной добычей. Например, из-за истощения ресурсов, нидерландское месторождение Гронинген могут закрыть на 3 года раньше запланированного срока.



Тенденция к росту цены на газ на европейских рынках / Скриншот УЭБ

Котировки на европейских хабах

Самые низкие котировки наблюдались на хабе CEEGEX/HUDEX. По состоянию на 10 сентября они составляли 50 евро за мегаватт-час. На остальных хабах эта цифра составляет 56,72 евро.

В то же время в Украине, по данным Украинской энергетической биржи, по состоянию на 10 сентября 2021 года цена на голубое топливо в Украине достигла отметки 22 000 за кубометр газа.

Европу беспокоят эти тенденции