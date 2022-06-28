Очереди на АЗС исчезают

По словам корреспондента enkorr, 24 июня очереди за бензином и дизельным топливом практически отсутствовали на станциях KLO и ОККО в разных районах Киева.

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"В пятницу вечером практически отсутствовала очередь (до 10 автомобилей) на АЗК WOG, расположенной на Приднепровском шоссе в Киеве. Также пользователи соцсетей отмечают существенное улучшение с поставкой топлива в таких сетях как Socar, "Авиас" и UPG", - пишет корреспондент enkorr.

Дефицит горючего исчезает

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в своем сообщении в фейсбуке делится, что очереди на АЗС исчезают. Также он подчеркнул увеличение оптового предложения и бензина на рынке горючего.

Вчера на трассе Киев – Львов было все, на многих АЗС вообще без очередей,

– отвечает в комментариях к своему сообщению Куюн.

Он также добавил, что по этой трассе дизельное топливо стоило 58 гривен за литр, а бензин – 52 гривны за литр. "Под Ровным газ уже 36,95 гривны за литр", – констатирует Куюн.

Почему в Украине возник дефицит топлива

Из-за массовых прицельных ракетных ударов со стороны России были разрушены нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы, например, Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Проблемы с логистикой. Следует заметить, что

Из-за блокирования захватчиками портов Украины государство не может импортировать нефть по морскому пути. Поэтому потребовалось некоторое время, чтобы решить проблемы с логистикой.

Также выросла и цена логистики, поскольку топливо приходится везти через западные границы Украины. Это сразу отразилось на ценах горючего.

Важно! Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что поставки наладятся уже этой осенью. Секретарь СНБО Алексей Данилов также убежден, что со временем новые маршруты поставки наладятся, поэтому никаких проблем с топливом не будет.

Цена горючего на АЗС

Средняя розничная цена топлива 28 июня, согласно данным Консалтинговой группы "А-95", выглядят следующим образом:

бензин А-95 – 50,64 гривны за литр,

– 50,64 гривны за литр, бензин А-92 – 50,30 гривны за литр,

– 50,30 гривны за литр, дизельное топливо – 56,39 гривны за литр,

– 56,39 гривны за литр, автогаз – 41,79 гривны за литр.

Напомним, что 14 июня Минэкономики назвало среднюю стоимость для литра бензина – 25,82 гривны и дизельного горючего – 22,09 гривны за литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего в розницу во второй декаде июня.

Так что с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 30,82 гривны за литр, на "обычное" ГП – 29,09 гривны за литр.

Какими будут цены на топливо: прогнозы

Алексей Данилов не советует рассчитывать на падение цены горючего, поскольку для этого нет никаких предпосылок. "Нужно понимать, что той цены, которая была раньше, уже не будет. Если во всем мире цена за бензин, условно, 2 евро за литр, то как у нас может быть 1 евро?" – рассказал секретарь СНБО.

По словам директора центра исследований энергетики Александра Харченко, цена горючего в Украине будет теперь европейской. Ориентир – 1,5 евро за литр, а это почти 46 гривен за литр по курсу НБУ.

Аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie полагают, что высокие цены на горючее в мире будут оставаться и в следующем году, однако во второй половине 2023 года давление снизится.

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