Очень скоро будут положительные новости из США – Кулеба

Борьба на дипломатическом фронте продолжается. Вскоре США могут объявить свое решение о нефтяном эмбарго, которое будет положительным.

Об этом в эфире заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает 24 канал.

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Очень скоро будут положительные новости из Соединенных Штатов по поводу эмбарго на нефть, насколько я понимаю,

– рассказал Кулеба.

Присоединится ли к санкциям Европа

Министр отметил, что Европа пока не готова ввести эмбарго на нефть и газ против России. К примеру, Германия занимает отрицательную позицию. Кулеба сказал, что понимает, что Европе нужно время на переустройство на другие источники поставок.

"Если мы увидим, что они перенастраиваются и постепенно отказываются от российской нефти и газа, тогда мы отнесемся к этому с пониманием.

Если же окажется, что это просто игра, тогда мы будем придерживаться той же позиции, что я озвучил после того, как компания Shell закупила российскую нефть – европейцы покупают российскую нефть и газ, которые пахнут украинской кровью", – заявил министр.

При этом Кулеба подчеркнул, что у Европы есть и другие не менее болезненные для России инструменты. Украина озвучила их Европе.

Если надо будет назвать поименно страны, что устали от санкций против России и начнут тормозить этот процесс, я обязательно назову их на всю Европу и пусть они несут ответственность перед своими избирателями и тысячами людей, которые выходят на площади в поддержку Украины.

– заявил Кулеба.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа сознательно освободила от санкций энергоносители из России. Объяснили тем, что за одну ночь не могут найти новые источники поставки.

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