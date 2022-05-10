Обвал экономики России будет рекордным за 30 лет, – Bloomberg

Санкции, которые мир наложил на Россию из-за нападения на Украину, уже "убивают" экономику страны-агрессора. Россия столкнется с наибольшим за три десятилетия сокращением ВВП.

Согласно внутреннему прогнозу российского Минфина, в этом году ВВП сократится на 12%. Об этом сообщили источники Bloomberg, поскольку в России не обнародуют официальный прогноз после начала полномасштабной войны против Украины.

Обратите внимание Страховка для криптотрейдера: что такое опционы и как на них заработать

Рекордное падение для России

В последний раз такое экономическое потрясение Россия переживала в начале 90-х годов после распада СССР. В 1992 году падение составило 14,5%.

При этом 12% – это не предел. Хотя такое падение уничтожает для России целое десятилетие роста.

Наталья Лаврова, главная экономистка финансовой группы BCS в Москве подчеркивает, что в случае нефтяного и газового эмбарго, а также дальнейшего выхода иностранных компаний из России экономика упадет еще в следующем году.

Основные минусы – нефтяное эмбарго, отказ ЕС от российского газа, а также больше отъездов иностранных компаний. Все это, вероятно, будет постепенно расширяться, и многие негативы перенесутся на 2023 год.

– сказала экономистка.

Только на основе тех введенных санкций она ожидает сокращения ВВП на 10,8% в 2022 году и примерно на 5% в 2023 году. А напомним, что ЕС готовит шестой пакет санкций, который может включать нефтяное эмбарго – самую болезненную для России санкцию.

Важно – Литва признала Россию террористом: смотрите видео