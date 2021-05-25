Каждая седьмая гривна идет на уплату долгов: какую сумму Украина должна в 2021 году

Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан представил Выводы о результатах анализа выполнения закона о государственном долге Украины. Согласно с которым, на обслуживание госдолга в I квартале 2021 года было направлено каждую седьмую гривну доходов государственного бюджета страны.
Как выросли расходы на обслуживание госдолга
Расходы из госбюджета Украины на погашение и обслуживание долговых и гарантированных государством обязательств за январь – февраль (I квартал) 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, выросли на 56% до 147 миллиардов гривен и составили 38% расходов государственного бюджета.
Обратите внимание Внешний долг Украины превысил уровень 2015 года и составляет 125 миллиардов долларов
Это уменьшило финансовые возможности для реализации других бюджетных программ. Только на обслуживание государственного долга в отчетном периоде направлено каждую седьмую гривну доходов государственного бюджета,
– рассказал Пацкан.
Как уменьшился долг за январь – март 2021 года
Председатель Счетной палаты, отметил и то, что за I квартал текущего года, вследствие ревальвации гривны к иностранным валютам, в которых номинирован долг, его общий объем уменьшился на 38 миллиардов гривен и составляет сейчас 2 триллиона 514 миллиардов гривен.Комментируя ситуацию с доходами, Председатель Счетной палаты отметил перевыполнение плана на 9,9 миллиарда гривен, или 4,7%.
Как уменьшился долг только за март 2021 года
Согласно данным Минфина, госдолг Украины за март 2021 года и гарантированный государством долг уменьшился на 38,68 миллиарда гривен, или на 1,24 миллиона долларов.
- Государственный долг уменьшился на 28,91 миллиарда гривен, или 906,4 миллиона долларов.
- Гарантированный государством долг уменьшился на 9,77 миллиарда гривен, или 33,4 миллиона долларов.
Размещение ОВГЗ
Валерий Пацкан заметил, что в I квартале 2021 года размещения ОВГЗ (облигаций внешних государственных займов) ни совершалось и средства очередного транша МВФ и других международных финансовых организаций в общий фонд не поступали.
Сколько недополучила Украина, из-за отсутствия размещения ОВГЗ
Счетная палата сообщила, что в результате того, что Украина не осуществляла размещения ОВГЗ в I квартале поточного года, то общий фонд не получил 42 миллиарда гривен предусмотренных в плане поступлений от внешних заимствований.
Что такое ОВГЗОблигации внешних государственных займов Украины (ОВГЗ) – это ценные бумаги, размещаемые на международных и иностранных фондовых рынках и подтверждают обязательство Украины возместить предъявлявшим этих облигаций их номинальную стоимость с выплатой дохода в соответствии с условиями выпуска облигаций.
Обратите внимание, что первичное размещение, обслуживание и погашение ОВГЗ осуществляет Минфин. Что касается выплат доходов и погашения ОВГЗ, то оно осуществляется исключительно за средства или за другие облигации госзайма по добровольному согласию сторон.
Причины невыполнения плана на январь – март 2021 года
Также поступило на 2,7 миллиарда гривен меньше плана средств от приватизации, рассказал Валерий Пацкан. Это стало основной причиной невыполнения плана на январь – март 2021 года поступлений общего фонда на 35 миллиардов гривен, что сужает возможности для своевременного и полного осуществления расходов.
Заметьте, что при этом расходы в I квартале текущего года не проведены на 22,7 миллиона гривен, или на 8,2% от плана.
Сколько денег Украина должна отдать в 2021
По прогнозу правительства, Украина на обслуживание государственного долга и погашение его части должна отдать:
- 146,1 миллиарда гривен в январе – марте.
- 166,47 миллиарда в апреле – июне (больше на 0,77 миллиарда по сравнению с предыдущим прогнозом).
- 166,44 миллиарда в июле – сентябре.
- 118,46 миллиарда в октябре – декабре.
Всего в 2021 году выплаты по госдолгу запланировали на 597,47 миллиарда гривен. Еще по меньшей мере 283,86 миллиарда придется отдать в 2022 году.