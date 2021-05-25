Расходы из госбюджета Украины на погашение и обслуживание долговых и гарантированных государством обязательств за январь – февраль (I квартал) 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, выросли на 56% до 147 миллиардов гривен и составили 38% расходов государственного бюджета.

Обратите внимание Внешний долг Украины превысил уровень 2015 года и составляет 125 миллиардов долларов

Это уменьшило финансовые возможности для реализации других бюджетных программ. Только на обслуживание государственного долга в отчетном периоде направлено каждую седьмую гривну доходов государственного бюджета,

– рассказал Пацкан.

Как уменьшился долг за январь – март 2021 года

Председатель Счетной палаты, отметил и то, что за I квартал текущего года, вследствие ревальвации гривны к иностранным валютам, в которых номинирован долг, его общий объем уменьшился на 38 миллиардов гривен и составляет сейчас 2 триллиона 514 миллиардов гривен.

Комментируя ситуацию с доходами, Председатель Счетной палаты отметил перевыполнение плана на 9,9 миллиарда гривен, или 4,7%.

Как уменьшился долг только за март 2021 года

Согласно данным Минфина, госдолг Украины за март 2021 года и гарантированный государством долг уменьшился на 38,68 миллиарда гривен, или на 1,24 миллиона долларов.

Государственный долг уменьшился на 28,91 миллиарда гривен, или 906,4 миллиона долларов.

Гарантированный государством долг уменьшился на 9,77 миллиарда гривен, или 33,4 миллиона долларов.

Размещение ОВГЗ

Валерий Пацкан заметил, что в I квартале 2021 года размещения ОВГЗ (облигаций внешних государственных займов) ни совершалось и средства очередного транша МВФ и других международных финансовых организаций в общий фонд не поступали.

Сколько недополучила Украина, из-за отсутствия размещения ОВГЗ

Счетная палата сообщила, что в результате того, что Украина не осуществляла размещения ОВГЗ в I квартале поточного года, то общий фонд не получил 42 миллиарда гривен предусмотренных в плане поступлений от внешних заимствований.

Что такое ОВГЗ Облигации внешних государственных займов Украины (ОВГЗ) – это ценные бумаги, размещаемые на международных и иностранных фондовых рынках и подтверждают обязательство Украины возместить предъявлявшим этих облигаций их номинальную стоимость с выплатой дохода в соответствии с условиями выпуска облигаций.

Обратите внимание, что первичное размещение, обслуживание и погашение ОВГЗ осуществляет Минфин. Что касается выплат доходов и погашения ОВГЗ, то оно осуществляется исключительно за средства или за другие облигации госзайма по добровольному согласию сторон.

Причины невыполнения плана на январь – март 2021 года

Также поступило на 2,7 миллиарда гривен меньше плана средств от приватизации, рассказал Валерий Пацкан. Это стало основной причиной невыполнения плана на январь – март 2021 года поступлений общего фонда на 35 миллиардов гривен, что сужает возможности для своевременного и полного осуществления расходов.

Заметьте, что при этом расходы в I квартале текущего года не проведены на 22,7 миллиона гривен, или на 8,2% от плана.

Сколько денег Украина должна отдать в 2021

По прогнозу правительства, Украина на обслуживание государственного долга и погашение его части должна отдать:

146,1 миллиарда гривен в январе – марте.

166,47 миллиарда в апреле – июне (больше на 0,77 миллиарда по сравнению с предыдущим прогнозом).

166,44 миллиарда в июле – сентябре.

118,46 миллиарда в октябре – декабре.

Всего в 2021 году выплаты по госдолгу запланировали на 597,47 миллиарда гривен. Еще по меньшей мере 283,86 миллиарда придется отдать в 2022 году.